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ما حقيقة طلاق ياسمين صبري من أحمد أبو هشيمة؟

3 - أبريل - 2022
رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري

رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري

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ضجت مواقع مواقع التواصل الاجتماعي بخبر طلاق الفنانة ياسمين صبري عن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وزعمت بعض المواقع التي تداولت الأمر بأن شجاراً حصل بين الثنائي وأوصلها لطلب الطلاق منه وإنهاء علاقتهما.

ورغم الضجة التي رافقت هذا الخبر المتداول بكثافة على السوشيال ميديا، حافظ أبو هشيمة على صمته ولم يعلق على الامر وكذلك فعلت النجمة المصرية في البداية، ولكنها تركت الكثير من علامات الاستفهام بسبب منشور وضعته عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام.

وأثارت ياسمين جدلا واسعاً من خلال منشور كتبت فيه: “أمور من الصعب قولها وفعلها ولكنها ستقويك وتحررك، من بينها المصارحة بما يصعب البوح به والمواجهة المباشرة، الوقوف أمام المرآة من دون اتخاذ وضعيات تحسينية وقبول نفسك كما انت”.

وأضافت: “قول كلمات جميلة لنفسك والتحدث معها كأنها أهم شخص قابلته. مسامحة من آذوك والتخلص من الحقد، لأن ما قاموا به يمثلهم ولا علاقة له بك. وفي النهاية التخلص من هوس ما يقوله الآخرين عنكِ وكيف يرونك”.

إلى ذلك أكد مصدر مقرب من ابو هشيمة ان الخبر غير صحيح وعبارة عن هرطقة صحافية للحصول على عدد مشاهدين، مستغلين حياة النجوم الشخصية لاثارة الجدل والاستفادة منهم.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشور ياسمين الذي قدمت من خلاله مجموعة من النصائح لتخطي الكثير بعض المشاكل في الحياة الشخصية، متمنيين لها ولزوجها السعادة وراحة البال.

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