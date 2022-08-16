ما حقيقة طلب ياسمين صبري الملايين مقابل الظهور مع عمرو أديب؟

نفت مصادر خاصة من فريق عمل برنامج “الحكاية” للإعلامي المصري عمرو أديب، اشتراط الفنانة ياسمين صبري، تقاضي 4 ملايين جنيه للظهور في البرنامج.

كما أكدت المصادر أنه لا صحة للأمر، سواء حالياً أو في العام 2020، كما أفادت بعض الأنباء، مشيراً إلى أن أديب لم يدخل من قبل في أي خلاف مع ياسمين وعلاقتهما جيدة.ا

وكانت قد ترددت أنباء عن مفاوضات الإعلامي الكبير والفنانة الشابة، ورفض أديب طلبها بالملايين الأربعة، بل عرض مليون جنيه فقط، لكنها لم تقبل عرضه، معتبرة هذا المبلغ المالي إهانة لها. وكانت الفنانة المصرية قد تصدرت أخيراً الترند مع زوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لهما منفصلة في مكان واحد، ما أثار تكهنات بعودتهما بعد الانفصال.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى، لخروج إشاعات حول عودتهما، إذ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسابيع الماضية، بأنباء كثيرة تداولتها وسائل إعلام مصرية، حول العودة، بعد انفصالهما منذ أشهر، في هدوء تام من دون الكشف عن الأسباب.