ما حقيقة عدم استكمال مراد يلدريم مسلسل عزيز؟

بعد انتشار العديد من الشائعات التي تؤكد توقف مسلسل “عزيز”، ورفض الممثل التركي مراد يلدريم استكمال تصوير مشاهده، قرر الأخير الخروج عن صمته، وتبيين حقيقة تلك المزاعم.

ونفى الممثل التركي أن يكون قد رفض العودة إلى المسلسل، مشيراً إلى أنها غير صحيحة، وذلك في تدوينةٍ له كتبها عبر خاصية “ستوري”، في حسابه على “إنستغرام”.

وحول ما أشيع بأنه رفض استكمال تصوير مشاهده في المسلسل، بسبب تغيير السيناريست، حيث أصبحت إيلام جانبولات الكاتبة الجديدة للعمل، ومن ثم اعتذرت عن ذلك، أكد النجم التركي أن كتابات إيلام تعجبه جداً، وأنها صديقته في الوقت نفسه، وأنها اعتذرت نتيجة انشغالاتها الكثيرة؛ لأن عمتها توفيت وتعمل على سيناريو آخر، في إشارةٍ منه إلى أنها لم تعتذر بعد أن رفض العمل معها كما قيل.

مراد يلدريم توقع أن يعود لموقع التصوير في 22 أغسطس، واعداً الجميع بأن يعود بقصة جديدة وقوية، مؤكداً أنه تجري بالفعل كتابة سيناريو آخر.

في حين ذكرت الصحافية التركية، برسين، أنه تمت إعادة كتابة سيناريو الحلقة الأولى من الموسم الجديد من المسلسل برغبة من مراد الذي لم يعجب بالسيناريو، وأن البدء بتصوير الحلقة تأجل لنهاية الشهر الحالي، حيث إن طاقم العمل ينتظر وصول السيناريو الجديد.

وكانت الصحافية التركية قد نقلت قبل يومين، عبر حسابها في “إنستغرام”، وجود أزمة في موقع تصوير المسلسل، حيث حدثت مشكلة بين شركة الإنتاج وبطل العمل يلدريم، بسبب تغيير الكُتاب.

كما تناقلت بعض وسائل الإعلام التركية خبراً يشير إلى ذهاب النجم التركي برفقة زوجته الحامل إيمان الباني إلى الولايات المتحدة الأميركية، وأنه لم يعطِ شركة الإنتاج معلومة عن تاريخ عودته إلى إسطنبول، لأن سيناريو الموسم الجديد لم يعجبه.

ومن ناحية أخرى تتعلق بالعمل، تم تقديم عرض للممثل يوردار أوكور، لينضم إلى كادر الممثلين.

وكان مسلسل “عزيز” قد حقق نجاحاً كبيراً، إذ اعتبر أحد أكثر المسلسلات التلفزيونية تأثيرًا على شاشة Detay – Show TV، الأمر الذي جعل شركة الإنتاج تقرر تصوير موسم ثانٍ منه، ومن المتوقع أن يبدأ عرضه على الشاشة في سبتمبر المقبل.