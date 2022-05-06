الجمعة 5 شوال 1443 ﻫ - 6 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما حقيقة عرض باريس الخيالي لمبابي؟

منذ 6 دقائق
كيليان مبابي

كيليان مبابي

"كووورة"
A A A
طباعة المقال

كشف تقرير إسباني عن رد فعل إدارة ريال مدريد حول الأنباء الأخيرة بشأن العرض الخيالي الذي طرحته إدارة باريس سان جيرمان لإغراء كيليان مبابي بتجديد عقده والبقاء مع الفريق الفرنسي.

وتردد أن مبابي وافق على التجديد بعدما عرض عليه باريس راتبا سنويا 50 مليون يورو، إضافة إلى مكافأة ولاء بقيمة 100 مليون يورو، ضمن عقد يمتد لعامين مع خيار التجديد لعام إضافي.

وبحسب برنامج “الشيرنجويتو” الإسباني الشهير، فإن “إدارة ريال مدريد لا تصدق عرض الـ50 مليون يورو لمبابي. الجميع هادئ في مدريد ولم يتأثر بهذه الأنباء”.

يُذكر أن فايزة العماري والدة مبابي نفت تماما تلك الأنباء، وأكدت عدم وجود أي اتفاق مع إدارة بي إس جي أو أي ناد آخر في الوقت الحالي.

    المزيد من منوعات

    لاعبو فريق اينتراخت فرانكفورت
    اينتراخت فرانكفورت يتأهل لأول نهائي أوروبي له منذ عام 1980
    ايلون ماسك
    ماسك يرأس تويتر “مؤقتاً” بعد إتمام صفقة الاستحواذ
    جوني ديب وطليقته آمبر هيرد
    أمبر هيرد: جوني ديب ضربني ووصفني “بالعاهرة”!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    بعد فشل بعض الممثلين بتسويق التيار.. باسيل “اكل الضرب”
    بوتين ووزير الدفاع الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    هل يفعلها بوتين حقاً في التاسع من أيار الحالي؟!
    جواز السفر اللبناني
    تكلفة رسوم جواز السفر اللبناني.. الأغلى في العالم