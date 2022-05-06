ما حقيقة عرض باريس الخيالي لمبابي؟

كشف تقرير إسباني عن رد فعل إدارة ريال مدريد حول الأنباء الأخيرة بشأن العرض الخيالي الذي طرحته إدارة باريس سان جيرمان لإغراء كيليان مبابي بتجديد عقده والبقاء مع الفريق الفرنسي.

وتردد أن مبابي وافق على التجديد بعدما عرض عليه باريس راتبا سنويا 50 مليون يورو، إضافة إلى مكافأة ولاء بقيمة 100 مليون يورو، ضمن عقد يمتد لعامين مع خيار التجديد لعام إضافي.

وبحسب برنامج “الشيرنجويتو” الإسباني الشهير، فإن “إدارة ريال مدريد لا تصدق عرض الـ50 مليون يورو لمبابي. الجميع هادئ في مدريد ولم يتأثر بهذه الأنباء”.

يُذكر أن فايزة العماري والدة مبابي نفت تماما تلك الأنباء، وأكدت عدم وجود أي اتفاق مع إدارة بي إس جي أو أي ناد آخر في الوقت الحالي.