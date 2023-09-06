ما حقيقة عودة أحمد سعد إلى طليقته علياء بسيوني؟

يواصل الفنان المصري أحمد سعد، إثارة الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، بقضية انفصاله عن مصممة الأزياء علياء بسيوني، بعد زواج استمر قرابة عامين، وذلك بعدما نشر مقطع فيديو من كواليس حفلاته، ظهرت فيه علياء في عدد من اللقطات وهي تتفاعل مع أغانيه.

وفي التفاصيل، نشر سعد على حسابه عبر انستغرام، فيديو يوثق الأجواء المميزة التي تسيطر على حفلاته، حيث ظهر في إحدى اللقطات وهو يغني لطليقته ويشير إليها وهي تنظر إليه وعلامات الفرح مرتسمة على وجهها، بينما كانت تردد كلمات أغنياته بعفوية.

وقد أرفق سعد الفيديو بالتعليق التالي: “بالجمهور تحلو الدنيا”، وهو ما اعتبره عدد من متابعيه اعتذاراً منه لطليقته عما حدث خلال الفترة الماضية، وأنه بذلك يمهّد لعودتهما الى الحياة الزوجية.