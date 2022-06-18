ما حقيقة عودة مسلسل "صراع العروش" بجزء جديد؟

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن عودة المسلسل التلفزيوني الشهير “صراع العروش” بجزء جديد.

في التفاصيل، أعلن موقع “هوليوود ريبورتر” الأميركي حصريا أن هناك مشروعًا محتملًا لتقديم مسلسل تلفزيوني جديد، يمتحور حول “جون سنو”، وهو أحد الأبطال الرئيسيين لمسلسل “صراع العروش”، الذي اختتم آخر مواسمه في عام 2019.

وأضاف أنه في حال الاستقرار على المشروع الجديد، سيواصل الممثل، كيت هارينغتون، تجسيد دور “جون سنو” في المسلسل، المستوحى من عالم كتب الخيال من تأليف، بجورج آر آر مارتن.

ويعتبر مسلسل “جون سنو” المزعوم هو الأول من المسلسلات الفرعية التي أُعلنَ عنها ليكون تكملة لـ”صراع العروش”.

وفي أحداث مسلسل “صراع العروش”، كان يُعتقد سابقًا أن “جو سنو” هو الابن اللقيط لـ”نيد ستارك”، الذي أدرك أنه يمكن أن يكون وريثًا للعرش الحديدي، وفي المشاهد الأخيرة للموسم الثامن من المسلسل، ذهب سنو إلى المنفى من ويستروس، من أجل بدء حياة جديدة.

وليس من المؤكد حتى الآن ما إذا كانت الوجوه المألوفة القليلة التي كانت لا تزال تعيش حتى نهاية “صراع العروش” من الممكن أن تظهر في المسلسل الجديد، مثل أخوات “جون سنو” غير الأشقاء، “آريا ستارك” وتلعب دورها الممثلة، مايسي وليامز، و”سانسا ستارك”، وتجسدها الممثلة، صوفي تيرنر.

يشار إلى أن شبكة “إتش بي أو” الأميركية أعلنت عن تقديم مسلسلات ستتناول أحداث ما قبل مسلسل “صراع العروش”، وأبرزها “House of the Dragon” (منزل التنين)، والذي تدور أحداثه قبل 200 عام من المسلسل الشهير، وسيبدأ عرضه في 21 آب المقبل.