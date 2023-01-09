ما حقيقة مشاركة عادل امام في اعلان جديد ؟

نفى المنتج عصام إمام، ما تداولته بعض المواقع خلال الساعات القليلة الماضية، حول تعاقد الزعيم عادل إمام على إعلان دعائي جديد.

وأضاف المنتج عصام إمام في تصريح، أن الصور والأخبار المتداولة للزعيم عادل إمام للمشاركة في إعلان جديد غير صحيحة؛ مؤكدًا أنه لم يشارك في إعلانات الفترة الحالية.

وأكد المنتج عصام إمام: “إن الزعيم عادل إمام مش بتاع إعلانات ولا بيشارك فيها ومفيش الكلام ده”.

وأشار عصام إمام إلى أن الزعيم يتمتع بصحة جيدة ويقضي معظم أوقاته في المنزل وسط أحفاده وأسرته.

ومن جانبها، كشفت الفنانة يسرا في تصريحات تلفزيونية سابقة، أنها تواصلت مع الزعيم عادل إمام قريبًا وهو بخير، مضيفة: “دائما بتواصل معه هو وأخوه عصام وربنا يحفظه ويخليه لينا ويبعد عنه أي شر”.

وأشادت يسرا بمشوار عادل إمام الفني، قائلة: “هو فنان أسطوري لن يتكرر في تاريخ السينما المصرية وعانى الكثير حتى أصبح الزعيم وتاريخه الفني ليس سهلًا، وحمل الفن على كتفيه لمدة 50 سنة”.