ما حقيقة مشاركة هالة صدقي في فيلم بنات صابرة؟

أثار كشف الفنانة إلهام شاهين عن بدء تصوير فيلم “بنات صابرة” وأن الفنانة هالة صدقي سوف تشاركها البطولة الى جانب الفنان باسم سمرة جدلاً كبيراً، خاصة بعد إعلان هالة أنها لا تعرف أي شيء عن الفيلم ولم يحدّثها أحد بشأنه.

وقالت هالة في تصريحات صحافية: “ولا عندي فكرة عن فيلم “بنات صابرة” ولا حتى سمعت عنه”، نافيةً بشدّة تعاقدها عليه.

ويضم فيلم “بنات صابرة” عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: إلهام شاهين، بشرى، باسم سمرة، وفاء عامر، أحمد وفيق… وهو من تأليف منى شولج وإخراج منى الخضري، وتدور أحداثه حول زواج القاصرات وختان الإناث، علماً أن فكرة العمل مأخوذة من كتاب “أعداء مصر الخمسة”.

وكانت هالة صدقي قد شاركت في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل “فاتن أمل حربي”، وهو من بطولة: نيللي كريم، محمد الشرنوبي، شريف سلامة، فادية عبد الغني، محمد التاجي، محمد ثروت… تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.