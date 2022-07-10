ما حقيقة وفاة الفنان محمد منير؟

خلال الساعات القليلة الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أنباء تفيد بتعرض الفنان محمد منير لوعكة صحية.

كما فوجئ بعض المستخدمين بقراءة منشورات تفيد بوفاة “الكينج” محمد منير، في أمر أثار قلق محبي المطرب المصري.

وفي هذا الصدد، نقل موقع “مصراوي” المحلي عن نادر محمد، مدير فرقة الفنان المصري، نفى خلالها ما أشيع بشأن “الكينج”، واصفا هذه الشائعات بأنها “سخيفة”.

ونوه “نادر” بأن “منير” احتفل بعيد الأضحى المبارك، من خلال مشاركته في ذبح أضحية.

على المستوى الفني، أوضح “نادر” أن “منير” يستعد في الوقت الراهن لإحياء حفله الغنائي في محافظة الإسكندرية شمال غرب القاهرة، المقرر إقامته في 15 يوليو/ تموز الجاري.

جديرٌ بالذكر أن حفل الإسكندرية جاء الإعلان عنه في بداية يونيو/حزيران الماضي، وهي الفعالية الأولى لـ”الكينج” بعد غيابه عن المحافظة الساحلية لـ10 سنوات.

ويقام الحفل في أحد الفنادق الكبرى، وتطرح التذاكر على فئتين، الأولى سعرها 450 جنيها مصريا، والثانية 250 جنيها.

من ناحية أخرى، يتعاون “منير” مع الفنان أكرم حسني في أغنية جديدة تحمل اسم “للي”.

وكشف الفنان أكرم حسني في وقت سابق تفاصيل هذا التعاون في مداخلة مع جيهان عبدالله في برنامج “أجمد 7” على إذاعة “نجوم إف إم” المصرية، قائلًا: “الأغنية ليست من نوعية الدويتو وأكيد لن أضع صوتي مع صوت (الكينج) محمد منير، لكن هي من كلماتي وألحاني”.

وأكد “حسني” إعجاب محمد منير بمستوى الأغاني التي يقدمها في برنامجه: “قبل 5 سنوات تواصل محمد منير معي وسألني عن مؤلف أغاني شخصية (أبوحفيظة)، وطلب مني كتابة أغنية له، وحاولت كتابة شيء يرضيه لكن لم يحدث توفيق، وبعد محاولات كثيرة ظهرت أغنية (للي) التي نعمل على تحضيرها في الوقت الحالي”.