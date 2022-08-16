ما حقيقة وفاة الفنان هشام سليم ؟

كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريحات صحفية، حقيقة وفاة النجم الكبير هشام سليم، مشدداً على أن كل ماتردد مؤخرا حول وفاة هشام سليم مجرد شائعة سخيفة، مؤكدا أنه على تواصل دائم معه.

وكان قد انتشر منذ فترة عدة أخبار تفيد إصابة النجم هشام سليم بالسرطان، وذلك وسط تكتم شديد من أسرة الفنان البالغ من العمر 66 عامًا على أخبار حالته الصحية.

ليكشف بعد ذلك هشام سليم، الفنان المصري، حقيقة إصابته بمرض “السرطان”، وأكد حينها أنه يتواجد بمدينة العين السخنة، نافيا تدهور حالته الصحية، إلا أنه لم ينف أو يؤكد إصابته بشكل صريح بمرض السرطان، قائلا ” أنا كويس وكله تمام الحمد لله، يبقى السرطان اللي بتقولو عليه أحسن من كوفيد اللي بتضيع البني آدمين في 3 أيام.. وأنا بخير وقاعد فالسخنة”.

يشار إلى أن سليم، ابن الـ 66 عاما، هو ابن رئيس نادي الأهلي الراحل، صالح سليم، وبدأ مسيرته الفنية بأدوار رائعة ومؤثرة، مثل دوره في “إمبراطورية ميم”، مع فاتن حمامة وأحمد مظهر، ومن أبرز أعماله مسلسل ليالي الحلمية، وأفلام عودة الابن الضال، ويا دنيا يا غرامي، وأريد حلا.

وكان نشطاء ورواد وسائل التواصل الاجتماعي قد تبادلوا خبرا يفيد بإصابة الفنان المصري، هشام سليم، بمرض السرطان، وتدهور حالته الصحية، وتوقفه عن العلاج، خاصة مع غيابه عن الأعمال الفنية خلال العامين الماضيين.

بداية الحديث عن مرض سليم كانت قبل شهرين حينما قال في تصريحات إعلامية: “أنا الحمد الله كويس وكله تمام ومتهيألي السرطان أحسن من كوفيد اللي بيضيع البني آدمين في 3 أيام”.

واختتم “سليم”: “كل اللي يجيبه ربنا كويس.. أنا بخير قاعد في العين السخنة حاليًا”، ووجه عدد من نجوم الفن رسائل دعم لسليم أبرزهم النجمة شريهان التي كتبت عبر تويتر: “سلامتك حبيبى.. سلامتك يا أصدق الناس والبشر.. يا صديق أيامى الطيبة الجميلة”.