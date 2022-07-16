ما حقيقة وفاة باسم سمرة ؟

نفى الفنان باسم سمرة شائعة وفاته، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي على الهواء، قائلاً: “أنا زي الفل ومفيش أي حاجه ومش عارف ليه شائعة زي دي طلعت”.

وأضاف “سمرة”، خلال المداخلة: “اللي ضايقني وزعلني في شائعة وفاتي إن حبايبي و قرايبي بدأوا يقلقوا”.

الجدير بالذكر أنه يعرض الآن للفنان باسم سمرة مسلسل “منعطف خطر”، ينتمي لنوعية أعمال الجريمة والإثارة، ومكون من 15 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في بطولة مسلسل “منعطف خطر” محمد علاء وسمر مرسى، باسم سمرة، ريهام عبد الغفور، آدم الشرقاوى، سلمى أبو ضيف، أحمد صيام وعدد آخر منن الفنانين.

ويعتمد العمل على مشاركة عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف نظراً لطبيعة الأحداث، والعمل إخراج السدير مسعود نجل الفنان غسان مسعود.

ويشارك ايضاً باسم سمرة في الموسم السينمائي لعيد الأضحى المبارك، بفيلم عمهم للفنان محمد إمام، وبجوار كوكبة من النجوم.

جدير بالذكر أن فيلم “عمهم” من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، باسم سمرة، ومحمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتى، وآيتن عامر.