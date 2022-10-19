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ما رح تنكسر.. نانسي عجرم تدعم شيرين في أزمتها الحالية

منذ 10 دقائق
نانسي عجرم وشيرين عبد الوهاب

نانسي عجرم وشيرين عبد الوهاب

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حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على دعم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في أزمتها الحالية.

وكتبت نانسي على صفحتها الخاصة عبر موقع تويتر: “شيرين عبد الوهاب بنت مصر، مصر أم الدنيا اللي ما بتنكسر وشيرين كمان ما رح تنكسر!ورح ترجع لناسها وفنها ومحبينها الكتار، وأنا منهم، بقوتها وإرادتها هيي قبل أي شي. شيرين منحبك وناطرينك”.

وتواصل النجمة نانسي عجرم تحقيق النجاح بأغنيتها الجديدة “على شانك”، وذلك عبر موقع اليوتيوب وجميع المنصات والمتاجر الرقمية الموسيقية.

وحققت الأغنية في يومها الثالث منذ طرحها حاجز 5 ملايين مشاهدة، وذلك بعد تداولها بصورة واسعة عبر جميع موقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا منذ طرحها.

وكانت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، قدمت حفلا غنائيا في السعودية ضمن حفلات صيف 2022 بمشاركة مطرب الراب مروان بابلو، وقدمت من خلاله باقة متنوعة من أغانيها.

ومن ناحية أخرى احتفلت نانسي عجرم، الأيام الماضية بتحقيق أغنيتها الجديدة “صح صح” 20 مليون مشاهدة فى أقل من أسبوعين، على “يوتيوب”، وتتعاون نانسي في الأغنية مع الدي جي العالمي مارشميلو، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودي سعيد.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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