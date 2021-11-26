ما سبب ارتفاع معدل “الطلاق” بين طيور القطرس؟

أفاد العلماء بأن الإجهاد الناجم عن تغير المناخ هو السبب الرئيسي لتغير سلوك طيور القطرس، التي تعتبر إحدى أكثر الطيور أحادية الزواج على الأرض.

وأكد العلماء في دراسة أن طيور القطرس تتمتع بإخلاص شديد وأنها بمجرد العثور على رفيق فهي تتمسك به مدى الحياة، مشيرة إلى أن معدل الطلاق بين هذه الطيور لا يتجاوز 1% فقط، أي أقل بكثير من نظيراتها من البشر.

وتوصلت الدراسة التي أجريت على نحو 15500 زوج متكاثر في جزر “فوكلاند” البريطانية، على مدى 15 عامًا، إلى أن سلوك الطائر بدأ يتغير في السنوات الأخيرة، وأوضحت أنه خلال عقد ونصف راقب العلماء الطيور، ووجدوا أنه في السنوات التي ترتفع فيها درجات حرارة الماء، ينفصل ما يصل إلى 8% من الأزواج.

وقال الدكتور فرانشيسكو فينتورا، من “جامعة لشبونة” البرتغالية والمؤلف المشارك في الدراسة، إنه قد يكون هناك سببان محتملان لارتفاع حالات طلاق القطرس.

وتابع: “النظرية الثانية هي أن مستوى هرمونات التوتر لدى الطيور قد يزداد بسبب البيئات الأكثر قسوة الناتجة عن تغير المناخ، ما أعنيه هو أن ظروف التكاثر الأكثر صرامة وقلة الطعام يمكن أن تسبب الإجهاد ما يعني أنه قد يتم إلقاء اللوم على الشريك بسبب الأداء الضعيف الذي قد يؤدي في النهاية إلى الطلاق”.