ما سبب تراجع تشافي عن صفقة كافاني؟

تطرّق تقرير صحفي كتالوني إلى سبب رفض “تشافي هيرنانديز”، المدير الفني لبرشلونة، التعاقد مع إينسون كافاني، مهاجم فالنسيا الحالي، في كانون الثاني الماضي.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن كافاني كان هدفًا بارزا لبرشلونة عقب اعتزال سيرجيو أجويرو، ورحيل ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان.

وطلب تشافي أولًا التعاقد مع ألفارو موراتا، في ذلك الوقت، لكنّ يوفنتوس رفض التخلي عن خدماته.

وقد دفع ذلك المدرب الإسباني لتوجيه أنظاره إلى كافاني، الذي كان لا يشارك حينها مع مانشستر يونايتد، وكان عقده سينتهي بعد 6 أشهر فقط.

ورأى تشافي في المهاجم الأوروغواياني صفقة مناسبة، حيث يمتلك خبرات وقدرة على القتال داخل منطقة الجزاء، بالإضافة إلى تميزه في ألعاب الهواء، وتحويل الفرص إلى أهداف.

وتفاوض البارسا في ذلك الوقت مع كافاني ووكيله، كما اتفق مع مانشستر يونايتد الذي رحّب برحيل مهاجمه، لتصل الصفقة إلى مراحل متقدمة، لكنها توقفت في النهاية بسبب توتر العلاقة بين بيير إيميريك أوباميانغ، ومدربه السابق في آرسنال، ميكيل أرتيتا.

وكان أرتيتا يرغب في التخلص من أوباميانغ، لذا حوّل تشافي أنظاره إلى المهاجم الجابوني، لأنه كان متاحًا بالمجان، كما رأى أنه يناسب أكثر طريقة لعب برشلونة، ما جعله يوقف صفقة كافاني بحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”.

ويُنتظر أن يشارك كافاني مع الخفافيش أمام برشلونة، في المباراة المقررة السبت ضمن منافسات الليغا.