ما سبب غضب عائلة بيدري من نادي برشلونة؟!

أبدت أسرة بيدرو غونزاليس لوبيز “بيدري” لاعب نادي برشلونة الإسباني غضبها من إدارة النادي الكتالوني، بسبب الانتكاسة التي تعرض لها.

وأصيب بيدري في “الفخذ الأيمن” خلال مباراة مانشستر يونايتد ضد برشلونة بالدوري الأوروبي.

وتعرض بيدري لانتكاسة، اليوم الأربعاء، ستمنعه من المشاركة لمدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع جديدة، بعد أن كان يمني النفس بالعودة خلال الأسبوع الجاري.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن محيط أسرة بيدري ووكيل أعماله “غاضبون جدًا من إدارة برشلونة، بعد استعجالهم عودته للملاعب وعدم تعافيه من الإصابة”.

وكشفت تلك التقارير أن تلك العجلة تسببت في انتكاسة للاعب، ستبعده عن إياب كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد.

ويعتقد المحيطون باللاعب أن التعافي قد تباطأ لأنهم أرادوا إجبار بيدري على لعب الكلاسيكو الماضي، والآن يستبعدونه من كلاسيكو الكأس.

ومن ضمن أسباب غضب أسرة اللاعب، ووكيله أيضًا، التقارير التي خرجت وتفيد بأن إدارة برشلونة ترى أن إصابات بيدري كثيرة ويجب تعزيز المركز الذي يتواجد فيه الموسم المقبل.

وكان بيدري قد غاب عن 7 مباريات مع برشلونة منذ إصابته أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.

ومع استمرار إصابته لن يلتحق بمباراة إلتشي في الدوري، ومن المؤكد استبعاده أمام ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى مباراتين في الدوري ضد جيرونا وخيتافي.