السبت 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
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ما صحة انتقال سواريز وصديقه ميسي الى إنتر ميامي؟

منذ 5 دقائق
سواريز وميسي

سواريز وميسي

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تداولت بعض المواقع أخبارًا مفادها أن المهاجم الأوروغوياني “لويس سواريز” وصديقه النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” سينضمان إلى صفوف إنتر ميامي الأميركي الذي يملكه النجم الإنجليزي “ديفيد بيكهام”.

وانتهى عقد لويس سواريز (35 عاما) مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، في هذا الصيف.

واستدعت هذه الأخبار المتداولة تعليقًا من سواريز الذي نفى صحتها، مؤكدًا أنها عارية من الصحة.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن سواريز، قوله: “اللعب مع ميسي في إنتر ميامي؟ الأمر ليس حقيقيا”.

وأضاف: “هناك العديد من الأمور التي تقال، ونحن كلاعبين لا يمكننا الذهاب 24 ساعة يوميا لنفي ما يتم قوله”.

وتابع: “فقط نتركهم يتحدثون، ليو يملك مستقبلًا في باريس، وبدوري لا أعرف أين يرغب في الاعتزال”.

يذكر أن لويس سواريز أغلق الباب مؤخرا أمام فكرة الانتقال إلى ريفر بليت الأرجنتيني، بعد خروج الأخير من مسابقة كوبا ليبرتادوريس.

ويرتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي، وخاصة أستون فيلا، للعب تحت قيادة زميله السابق في ليفربول المدرب “ستيفن جيرارد”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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