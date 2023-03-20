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ما صحة خبر إهداء محمد رمضان حسن شاكوش ساعة ألماس؟

منذ 57 دقيقة
محمد رمضان

محمد رمضان

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نفى فنان المهرجانات حسن شاكوش صحة الشائعات المتداولة عن حصوله على هدية زواج من الفنان محمد رمضان “ساعة من الألماس”، كما تراجع عن تهديده ووعيده لكل من تخلف عن حضور حفلة زفافه، مؤكدًا أنه يلتمس العذر لكل فنان ملتزم بمواعيد تصوير أعماله الفنية قبل انطلاق موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023.

وقام شاكوش، عبر بث مباشر على منصاته في مواقع التواصل الاجتماعي، بتوضيح بعض الحقائق عن حفلة زفافه، وخصوصًا ما يتعلق بحصوله على ساعة من الألماس كهدية من الفنان محمد رمضان، وقال: “جاتلي بعض الأخبار اللي بتقول إن محمد رمضان جابلي ساعة ألماس هدية عشان مجاش فرحي، الكلام ده مش حقيقي”.

وتابع قائلاً: “محمد رمضان أخويا وحبيبي ومفيش ما بيني وبينه أي حاجة، وأي حد عنده تصوير أنا بعذره والفرح مكنش ناقصه حد من أعلى واحد لأقل واحد في الفرح كنت مبسوط أنه موجود في فرحي، والفرح مكنش ناقصه حد، وبشكر كل النجوم اللي جت، وكل الحاضرين على راسي من فوق”.

ونفى شاكوش فكرة أن تامر حسني حصل على نصف أجره مقابل الغناء في فرحه حيث كشف عن تفاصيل هذا الأمر قائلاً: “أي نجم حضر الفرح وأولهم النجم تامر حسني مفيش ولا واحد خد مليم، عشان هناك بعض الأخبار تحدثت على أن تامر حسني حصل على نصف الأجر، وأنا بقول مفيش الكلام ده”.

يذكر أن حسن شاكوش ظهر في بث مباشر أخيرًا لتوجيه الشكر لكل من حضر حفلة زفافه، كما عبّر عن استيائه لعدم حضور إعلامي شهير حفلة الزفاف وبعد انتهاء العرس قام بطلبه للظهور في حلقه معه، وتوعد شاكوش بعدم مجاملة أي فنان رفض حضور حفلة زفافه.

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