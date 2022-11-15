ما علاقة الراتب بطلب مبابي الرحيل عن باريس سان جيرمان؟

تحدّث تقرير صحفي عن أحد أسباب طلب “كيليان مبابي”، الرحيل عن باريس سان جيرمان، في الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة “ليكيب”، فإن من أسباب طلب مبابي، الرحيل عن باريس، كان غضبه من تأخر الراتب الخاص به.

وأشارت إلى أن مبابي لاحظ عدم وصول راتبه الخاص بشهر أيلول إلى حسابه، حيث تفاجأ اللاعب في البداية، وبحلول 11 تشرين أول، عندما تم نشر أنباء طلب الرحيل، لم يكن كيليان قد تسلم مدفوعات من أجره.

وأوضحت أن بعد يوم أو يومين، تم دفع جزء من راتب مبابي، لكن ليس بالكامل، واستمر ممثلو اللاعب في طلب إجابة من باريس، عن سبب التأخير.

في السياق، كشفت الصحيفة أن مبابي لم يقتنع بالتفسيرات المقدمة له من باريس، حيث قال البعض إنها مجرد مشكلة في الحسابات، وزعم البعض الآخر أنها بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

وذكرت “ليكيب” أن ليونيل ميسي ونيمار، لم يواجها مشاكل في الحصول على الراتب مثل كيليان.

هذا وأكّدت الصحيفة أنه تم حل المشكلة ظاهريًا منذ ذلك الحين، وأنّ اللاعب حصل على راتبه بالكامل، وقال ممثلوه “كما هو الحال في جميع الأندية، هناك تأخير أحيانًا في الرواتب بسبب طرق الدفع”.