ما علاقة النظام الغذائي للحامل وأنشطة التأمل بحجم المولود الجديد؟

تشير دراسة إلى أنّ النساء الحوامل اللواتي يتبعن نظاماً غذائياً متوسطياً قد يكنّ أقل عرضة لإنجاب طفل صغير جداً.

وجاء في مقال ترجه “صوت بيروت إنترناشونال”: تابع العلماء الإسبان 1,200 من الأمهات، خلال النصف الثاني من حملهنّ. كانت الحوامل معرضات لخطر إنجاب طفل مولود بوزن ولادة منخفض.

إنّ الأطفال الذين يولدون صغاراً، هم أكثر عرضة للمعاناة من مشاكل في نمو الدماغ والقلب مع تقدمهم في السن.

وأظهرت النتائج أنّ النساء اللواتي تناولن حمية البحر الأبيض المتوسط، والتي تتكون من الكثير من الخضروات والفواكه وزيت الزيتون، كنّ أقل عرضة بنسبة 42 في المائة لإنجاب طفل صغير جداً.

كان يعتقد أيضاً أن التمارين الذهنية تساعد، وفقاً لنفس الدراسة.

إنّ الشكل العصري للتأمل، الذي يمارسه المشاهير بما في ذلك الأمير هاري وبيونسيه، خفض المخاطر بنسبة 34 في المائة.

تم تقسيم النساء ال 1,200 إلى ثلاث مجموعات للسماح للباحثين بمقارنة الاختلافات.

وطلب من الثلث اتباع نظام غذائي متوسطي، بينما مارس الثلث تقنيات الحد من الإجهاد، في حين تلقت النساء الباقيات الرعاية الطبيعية العادية.

لكن الأكاديميين لاحظوا أنّ الدراسة يجب أن تعتبر دليلاً أولياً، وأن يتم تكرارها قبل أن يوصى بالعلاجات للمرضى.

من غير الواضح ما الذي يجعل الأطفال يولدون صغاراً، لكنّ عوامل الخطر تشمل أن تبلغ الأم أكثر من 40 عاماً، والتدخين والسمنة.

لا توجد حالياً طريقة مثبتة علمياً لمنع ولادة طفل أصغر مما ينبغي.

وقال الباحثون إنّ عوامل نمط الحياة بما في ذلك سوء التغذية ومستويات التوتر العالية قد تترافق أيضاً مع ارتفاع خطر ولادة طفل صغير جداً.

قد يكونون أيضاً وراء مضاعفات الحمل الأخرى لأنهم مرتبطون بالتهاب المشيمة.

قام الفريق باستقطاب 1,221 امرأة في مستشفى في برشلونة بين شباط 2017 وتشرين الأول 2019 واللواتي كنّ حوامل من 19 إلى 23 أسبوعاً ومعرضات لخطر كبير من إنجاب طفل صغير.

تلقت النساء اللواتي طلبن اتباع النظام الغذائي ساعتين من جلسات التعليم الفردي والجماعي الشهرية والمشورة الشخصية والوصفات.

كما تم إعطاؤهن لترين من زيت الزيتون البكر الممتاز و450g من الجوز شهرياً مجاناً.

تم تشجيع المجموعة على تناول خمس حصص على الأقل من الحبوب الكاملة، وثلاثة من الخضروات ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى اثنين من الفواكه الطازجة كل يوم.

كما طُلب منهم الحصول على ثلاث حصص في الأسبوع من البقوليات والمكسرات والأسماك واللحوم البيضاء.

شاركت النساء في مجموعة الحد من الإجهاد في دورة مدتها ثمانية أسابيع شملت جلسات أسبوعية لمدة 2.5 ساعة وجلسة واحدة ليوم كامل.

كما طلب منهم متابعة جلسات التأمل اليومية لمدة 45 دقيقة والتي ركزت على الذهن واليوغا الواعية والوعي بالجسم ومناقشة المجموعة.

وتلقى الثلث المتبقي من المشاركين الرعاية الروتينية والفحوصات أثناء الحمل.

ومن بين المجموعة الضابطة، كان 88 من المواليد الجدد (21.9 في المائة) صغارا ًفي الحجم، وفقاً للنتائج التي نشرت في JAMA.

وتمت مقارنة ذلك بـ 55 فقط في مجموعة حمية البحر الأبيض المتوسط (14 في المائة) و61 (15.6 في المائة) في مجموعة الحد من الإجهاد.

كما رصد الباحثون معدلات النتائج السلبية الأخرى، بما في ذلك الولادة المبكرة وتسمم الحمل ووفيات الأطفال حديثي الولادة.

ومن بين مجموعة الرعاية العادية، عانى 105 من المواليد الجدد (26.2 في المائة) من إحدى هذه الأحداث، مقارنة بـ 73 (18.6 في المائة) في المجموعة التي غيرت نظامهم الغذائي و76 (19.5 في المائة) في المجموعة التي أدارت الإجهاد والتوتر.

وقال الباحثون، بقيادة البروفيسور إدوارد غراتاكوس، وهو خبير في طب الجنين، إنّ إنجاب طفل صغير الحجم بالنسبة لعمر الحمل يرتبط بزيادة التهاب المشيمة والإجهاد التأكسدي والشيخوخة.

وقالوا إنّ حمية البحر الأبيض المتوسط مرتبطة بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، لذا فإنّ نتائج الدراسة “قد تكون مرتبطة بيولوجياً بآثار النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط”.

وفي الوقت نفسه، ارتبطت مستويات الإجهاد الأمومي بزيادة معدلات كون المواليد الجدد أصغر حجماً وبزيادة في هرمون الكورتيزول والخلايا التي تعزز الالتهاب.

“ارتبط برنامج الحد من الإجهاد بالتحسينات في مقاييس القلق والرفاه وزيادة النشاط المقدر لإنزيم تنشيط الكورتيزول مقارنة بمجموعات الدراسة الأخرى”، وفقاً للدراسة