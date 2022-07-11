ما قصة نزاع سعد الصغير وأرملة شقيقه على الميراث ؟

تصدر اسم الفنان سعد الصغير تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد أزمته مع أرملة شقيقه.

البداية كانت مع تحرير المحامي أحمد فتحي نيابة عن موكلته هبة فوزي، أرملة شقيق الفنان سعد الصغير، محضر بقسم شرطه شبرا أول برقم 3770 لسنه 2022، اتهم فيه الفنان سعد الصغير بالامتناع عن تسليمها حصتها من ميراث زوجها، وقام بإدراج اسم الزوجة الأولى لشقيقه وعدم إدراج اسمها في إعلان الوراثة.

وقالت أرملة شقيق سعد الصغير، إنه بعد وفاة زوجها في شهر مايو لعام 2005، طالبت بحقها في الميراث كونها زوجة الثانية للمتوفي.

وأضافت، أن سعد، وعدها بالحصول على حقها الشرعي في الميراث، إلا إنها فوجئت بعدم إدراج اسمها في إعلان الوراثة، وتوسط عدد من الفنانين والممثلين لحل المشكلة وديًا ولكن الفنان ماطلها ولم تحصل على حصتها الشرعية في الميراث.

من جانبه رد سعد الصغير، في تصريحات صحفية، أنه لم يعلم عن ادعاء أرملة شقيقه بالامتناع عن تسليمه حصتها الشرعية في الميراث، وأنه فوجئ بسيدة تدعي “هبة” تقول إن شقيقه قبل وفاته تزوج منها عرفيًا.

وأكد سعد الصغير أن السيدة تريد النصب عليه وسيتقدم ببلاغ ضدها لأنها تسعى لهدم اسمه وتشويه سمعته.

وأضاف، أن القسيمة المقدمة من هبة فوزي، تفيد بزواجها من شقيقه مزورة، وأن شقيقه لم يتزوج بيها، وأن شقيقه متوفي منذ 18 عامًا ولم تطلب ميراثها في الأعوام السابقة اذا كانت متزوجة منه، وسأتخذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأوضح سعد الصغير، أنه ساعدها قبل ذلك ببعض الأموال نظرا لتعاطفه مع شقيقه المتوفى وسمعته، ولكن عندما اكتشف بأنها تنصب عليه قرر تقديم ببلاغ ضدها.

جدير بالذكر أن سعد الصغير، شارك مؤخرًا في مسرحية كازانوفا، التي عُرضت بموسم الرياض، وتعد آخر أعماله الفنية.

وضمت مسرحية كازانوفا العديد من الفنانين منهم: حسن الرداد، عمرو يوسف، حمدي الميرغني، نسرين طافش، ميريهان حسين، ساندي علي، محمد طلعة، هالة فاخر، ياسر الطوبجي، مهيرة، بدرية طلبة، والمسرحية من تأليف ضياء محمد وفكرة إسراء ويفي، وتحت قيادة المخرج هشام عطوة.