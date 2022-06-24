ما لا تعرفه.. تعرف على الاستخدامات المختلفة للملح

يعتبر الملح مهم جداً في المطبخ وضروري ويعطى نكهة للطعام، ولكن الذى لا يعرفه البعض أن له استخدامات مختلفة، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع “wisebread”.

استخدامات مختلفة للملح

حمام قدمين

يمكن استخدام الملح في التخلص من الجلد الميت والبكتيريا من القدمين، عن طريق نقع القدمين في حمام ماء ملح، لمدة 15 دقيقة حيث يساعد ذلك في التخلص من رائحة القدمين الكريهة ويخفف من الشعور بالتوتر.

تنظيف النحاس والفضة

يمكن خلط محلول الخل والملح معاً لتنظيف واستعادة النحاس للمعانه الطبيعي، ويمكن الحصول على نفس النتيجة عن طريق رش الملح مع نصف ليمونة واستخدامه لتلميع النحاس، ويمكن تلميع الفضة عن طريق، وضع هذا الخليط في حوض ماء وصب صودا الخبز وملح مباشرة على الفضة ثم يليها رش الخل لتلميعه.

التزيين بالملح

يمكن ملئ الزهور بالملح، حيث يعطى الملح مظهرا جماليا للزهور للونه الأبيض النقى.

تنظيف الأواني والمقالي بسهولة

يمكن التخلص من البقع المحترقة من خلال نقع المقلاة طوال الليل في الماء المالح، ويستخدم أيضاً لإزالة بقع الحليب المحروقة ينصح برش الملح على المقلاة وتركها لمدة 10 دقائق وتنظيف بسهولة كبيرة.

إزالة بقع الدم

يمكن إزالة بقع الدم، عن طريق وضع قطعة الملابس المراد تنظيفها في الماء و الملح مع فركها .

ردع النمل

بعض البيوت تعاني من مشكلة انتشار النمل، ويمكن حل هذه المشكلة عن طريق رش الملح على أماكن تواجد النمل، مثل النوافذ والمداخل، لأن النمل لا يحب ملمس الملح الخشن.

التقشير بالملح

قد تكون المقشرات باهظة الثمن لذلك يفضل استخدام الملح في تقشير الجسم عن طريق فرك الملح على الوجه والمناطق المراد تقشيرها لتصبح البشرة أكثر صحة وإشراق.

تنظيف البيض بسهولة

إزالة أثار البيض النيء الذى وقع على الأرض من خلال سكب الملح فوق أثار البيض والإنتظار لمدة دقيقتين قبل مسحه.

تنظيف الغسالة

بامكان سيدات المنزل أن تقوم كل فترة بوضع نحو كيلو من الملح الغشن في الغسالة على حرارة عالية وذلك لازلة الكمخة وترسبات الملابس.