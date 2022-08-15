ما هو أكثر شئ يقلق شعوب العالم ؟!.. الإجابة صادمة

كشفت الدراسة الشهرية لموقع الإحصائيات “إبسوس” عن أكثر ما يقلق شعوب العالم، وفق آخر تحديث لهذه الدراسة عن شهر يوليو الماضي.

ووفق الدراسة التي شملت 27 بلدا فإن واحد من كل 4 اشخاص في العالم، كان أكثر ما يقلقهم خلال شهر يوليو الماضي هو التضخم، وما سيعود على دولتهم من آثار اقتصادية بسببه.

ووفق ما ذكره الموقع، الدراسة كشفت عن أن واحد من كل 4 أشخاص في العالم، كان أكثر ما يقلقهم خلال شهر يوليو الماضي هو التضخم، وما سيعود على دولتهم من آثار اقتصادية بسببه.

نسبة القلقين من التضخم وفق ما ذكرته الدراسة، وصل لـ 38% على مستوى العالم أجمع، لترتفع هذه النسبة بدرجة واحدة عما كانت عليه في يونيو.

والدراسة يجريها الموقع شهريا، وفق أكثر ما يقلق الشعوب عبر 27 دولة مختلفة في أنحاء العالم في مختلف الشؤون.

وشعوب 11 دولة من أصل الـ 27 دولة التي خضعت للدراسة، ترى أن التضخم هو أكثر ما يقلقها في الوقت الحالي، وأوضحت الدراسة هذه الدول الـ 11، التي يخشى كل شخصين من أصل ثلاث أشخاص بها من أثار التضخم، ويثير لديهم القلق أكثر من أي شيء آخر حاليا، هذه الدول، هي الأرجنتين، و أستراليا وبلجيكا، وكندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وبولندا، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة وتركيا.

في المركز الثاني، كان أكثر ما يقلق الشعوب المشاركة في الدراسة، الفقر وعدم المساواة، بنسبة قلقة تصل لـ 33%.

ثم في المركز الثالث، كان أكثر ما يقلق شعوب الدول المشاركة في الدراسة، الجريمة وممارسات العنف بنسبة 26%.

وبنسبة 26% يأتي القلق من البطالة في المركز الرابع، بين أكثر ما يقلق الشعوب التي شاركت في دراسة إبسوس.

الفساد المالي والسياسي، جاء في المرتبة الخامسة، بنسبة 23%، ضمن أكثر ما يقلق شعوب العالم خال الشهر المنقضي.

وكشفت الدراسة عن أن القلق العالمي من فيروس كورونا، في تراجع مستمر منذ فبراير الماضي، حيث احتل في الشهر الماضي المرتبة العاشرة ضمن الدراسة، بنسبة 14% فقط.