ما هو البيض الأسود الصيني؟

هل سبق لك أن سمعت عن بيض القرن، أو البيض الأسود الصيني؟

يتم تحضير هذا البيض بطريقة غريبة بواسطة بيض الدجاج، أو البط، أو السمان، إلى أن يصبح لونه أسود، ليبدو كأنه بيض متعفن يعود إلى 100 سنة، يتم تناوله في المناسبات الخاصة في الصين وله طريقة تحضير خاصة، لنتعرف عليها.

بيضة القرن للمناسبات الخاصة

تعتبر بيضة القرن من الوجبات الشهية في الصين، وتقدم في المناسبات الخاصة؛ مثل حفلات الخطوبة والأعراس، إلا أن عدد الأشخاص الذين يقومون بتحضيرها بدأ يقل مع مرور الزمن، وأغلبهم من أصحاب المزارع.

فهناك طريقة تقليدية لتحضير هذا النوع من البيض، وهي خلط الملح، والشاي، والجير، ورماد الخشب المحترق، والماء، لتشكيل عجين يشبه الطين، ثم يتم تغطية البيض النيئ بهذا الطين وإعادة تغطيته بقشور الأرز، ويترك في وعاء لمدة 10 أيام خلال فصل الصيف، وقد تصل المدة إلى 30 يوماً خلال الفصول الأخرى.

عند انتهاء مدة حفظ البيض، يصبح لونه غامقاً جداً، تتراوح درجاته بين البني والأسود، كما أن رائحته تتغير، وتتحول إلى رائحة شبيهة بالكبريت، كما أن كثافة صفار البيض تصبح كريمية نوعاً ما.

تتسبب طريقة حفظ البيض هذه في عدة تغيرات تخص تركيبته العادية؛ إذ يصبح طعمه مالحاً بعض الشيء، وتقل فيه نكهتا البروتين والدهون، وذلك بسبب زيادة نسبة الحموضة.

أسطورة أم حقيقة؟.. هكذا تم اكتشاف بيض القرن

تعدَّدت الروايات الخاصة بطريقة اكتشاف بيض القرن الشهير في الصين، لكن هناك قصة متداولة لاكتشافه، يرويها أصحاب المزارع التي تحضّر هذا البيض الأسود.

تعود الحكاية إلى أكثر من 500 سنة، خلال عهد أسرة مينغ التي حكمت الصين، حينما اكتشف مزارع صيني بيض البط محفوظاً في بركة من المياه الموحلة، وعندما قشّر بيضة وتذوقها، أحب طعمها وعمل على تصنيع المزيد منها، مع إضافة بعض التحسينات على خليط الوحل أهمها الملح لتحسين طعمه.

ومع مرور الوقت، أصبحت تُستعمل طريقة تخزين البيض هذه في وقت الوفرة، من أجل تخزينه والحفاظ عليه أطول مدة ممكنة، عوضاً عن تعفنه ورميه بعد ذلك.

بسبب التغيرات الحاصلة في المجال الكيميائي، تم اكتشاف طريقة حديثة من أجل تحضير بيض المائة سنة، بعيداً عن الطريقة التقليدية والمتعارف عليها بين أصحاب المزارع.

وأصبحت الطريقة جديدة وأكثر سهولة، من خلال نقع البيض في محلول ملحي وهيدروكسيد الكالسيوم، وكربونات الصوديوم لمدة عشرة أيام، ثم يُعتَّق داخل أكياس بلاستيكية لعدة أسابيع للحصول على نفس نوع البيض الأسود المصنع بالطريقة القديمة.

هكذا يتم تناول بيض القرن

تختلف طرق تناول بيض القرن في الصين؛ إذ إنه يدخل في مكونات عدد من الوصفات الشهيرة، لكن أشهر هذه الطرق تكون عن طريق تقطيعه وتقديمه كما هو دون إضافة أي عناصر أخرى عليه، كنوع من المقبلات.

فيما يقدم على طريقة طبق “البيض الطازج القديم”، وهو عبارة عن بيض القرن المفروم الممزوج بالبيض العادي الطازج، وتصنع منه عجة، كما يمكن تقطيعه وقليه مع الخضر، وهذه الوصفة تعتبر الأكثر شهرة في الصين وخارجه.

وفي وصفة أخرى، تقوم بعض الأسر الصينية بتقطيع بيض القرن على شكل مربعات صغيرة ومزجها بعصيدة الأرز، كما يمكن استعماله في طبق آخر أهم مكوناته لحم الخنزير والخضر المشكلة.

بالرغم من أن تصنيعه واستهلاكه في الصين يعود إلى مئات السنين، إلا أن بيض القرن اشتُهر مؤخراً في الدول الأخرى عن طريق صناع المحتوى عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.