ما هو سبب انسحاب هاني شاكر وحسن شاكوش من مؤتمر الموسيقيين ؟

اشتعلت مشادات بين سعيد الأرتيست كبير عازفي الإيقاع وبين مجلس نقابة المهن الموسيقية على الهواء خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذى أعدته نقابة المهن الموسيقية.

وجاءت المشادات بسبب اعتراض الأرتيست على منح النقابة كارنيه لحسن شاكوش، حيث رد مجلس إدارة الموسيقيين على الأرتيست قائلين له: “من حقه يحصل عليه بعد الاعتذار، وقال النجم هانى شاكر: “سألونى وأنا مسافر خارج مصر، ووافقت أنا وكل أعضاء النقابة”.

وقالت المطربة نادية مصطفى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، إن هاني شاكر لم يكن موافقاً على عودة شاكوش، ليصر الأرتيست على موقفه بالاعتراض على منح حسن شاكوش لكارنيه الموسيقيين.

وتبادلت الإتهامات بين الأرتيست ومجلس نقابة المهن الموسيقية، ما أدى إلى تصاعد الصيحات والأصوات بينهم، لينسحب الفنان الكبير هانى شاكر من المؤتمر وهو ما جعل مطرب المهرجانات ينسحب هو الآخر.

وفي وقت سابق، قد أعلنت نقابة المهن الموسيقية، إقامة مؤتمر صحفي بحضور الفنان هاني شاكر والفنان سعيد الأرتست، وعازفي شعبة الإيقاع وحسن شاكوش؛ ليقدم الأخير اعتذاره للنقابة بصفتها راعية لحقوق أعضائها عامة، يوم الإثنين الموافق 27 يونيو المقبل، ويقدم اعتذاره لعازفي شعبة الإيقاع بصفة خاصة.

وكان طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي باسم نقابة المهن الموسيقية، كشف أسباب منح مطرب المهرجانات حسن شاكوش، كارنيه النقابة منذ أيام، بعد أشهر من رفض طلبه، مشيرًا إلى أنه حصل على تصريح لمزاولة المهنة يتم تجديده سنويًا.

وأضاف: «الكارنيه الذي حصل عليه شاكوش هو تصريح سنوي كان معه من قبل سحبه منه، وإيقافه بعد المشكلة التي حدثت قبل أشهر بينه وبين المطرب الشعبي رضا البحراوي».

وتابع: «تقدم شاكوش خلال الفترة الماضية، مرتين بالتماس للنقابة من أجل إعادة النظر في أمره مرة أخرى، ولكن تم رفض طلبه، وفي المحاولة الثالثة وافقت النقابة على منحه تصريحًا سنويًا، بعد أن تابعنا تصرفاته لمدة 10 أشهر، ورأت النقابة أنه التزم بقراراتها، ووقّع على تعهد بعدم تكرار مثل تلك المشكلات مرة أخرى”.

وختم المتحدث الإعلامي باسم نقابة المهن الموسيقية قائلًا: “دور النقابة ليس القمع ولكن التقويم وإعادة التأهيل، حيث أن شاكوش أخطأ سلوكيًا وتم عقابه، وهو ناجح في اللجنة ومعه تصريح منذ البداية، وأوقفناه عن العمل عقب مشكلته مع رضا البحراوي”.

وكان مؤدي المهرجانات الشهير حسن شاكوش، تصدر مؤشرات البحث بـ”جوجل”، بعد انتهاء أزمته مع نقابة المهن الموسيقية، وحصوله على كارنيه النقابة، والسماح له بمزاولة المهنة الأحد الماضي.وأعلن الفنان حسن شاكوش، حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية بمزاولة المهنة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.