السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما هو سبب عدم وجود أبطال من ذوي البشرة السمراء في مسلسل Friends؟

منذ ساعة واحدة
نجوم مسلسل فريندز

نجوم مسلسل فريندز

A A A
طباعة المقال

أجابت الممثلة الأميركية ​ليزا كودرو​ صاحبة دور “فيبي بوفاي” في مسلسل Friends، على تساؤلات حول عدم وجود أبطال من ذوي البشرة السمراء في العمل الدرامي.

وقالت ليزا: “ليس لديهم عمل يتناول قصصاً عن الأشخاص الملونين. ديفيد كرين​ و​مارتا كوفمان​ كتبا المسلسل عن حياتهما الخاصة، وهما من البشرة البيضاء، إذ لم يكونا يعيشان تجربة شخص ذي بشرة ملونة”.

وأضافت: “أشعر أنه كان عرضاً تم إنشاؤه بواسطة شخصين ذهبا إلى برانديز وكتبا عن حياتهما بعد الكلية. وبالنسبة الى المسلسل، على وجه خاص عندما تكون كوميديا مدفوعة بالشخصيات، فأنت تكتب ما تعرفه”.

ورأت أن المسلسل صُنع في عام 1994، في وقت لم يكن يُركّز فيه بعد على التنوع العرقي في الأعمال.

    المزيد من منوعات

    في إيطاليا.. علقَ 8 ساعات تحت نفق منهار واتُهم بالتخطيط للسرقة
    محمد رمضان
    مجددا.. محمد رمضان يتعرض لهجوم لاذع: قليل ذوق
    رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز وكريستيانو رونالدو
    تصريح صادم.. رئيس ريال مدريد يحسم الجدل حول عودة رونالدو للنادي الملكي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    باسم الشيخ حسن
    (بالفيديو) انتهاء أزمة الرهائن في فدرال بنك.. على ماذا حصل باسم الشيخ حسين؟
    خطوط الغاز- أرشيفية
    وكالة الطاقة: التحول من الغاز يعزز الطلب على النفط
    الدولار
    هل يُرفع الدولار المصرفي إلى 12 ألف ليرة؟