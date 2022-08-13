ما هو سبب عدم وجود أبطال من ذوي البشرة السمراء في مسلسل Friends؟

أجابت الممثلة الأميركية ​ليزا كودرو​ صاحبة دور “فيبي بوفاي” في مسلسل Friends، على تساؤلات حول عدم وجود أبطال من ذوي البشرة السمراء في العمل الدرامي.

وقالت ليزا: “ليس لديهم عمل يتناول قصصاً عن الأشخاص الملونين. ديفيد كرين​ و​مارتا كوفمان​ كتبا المسلسل عن حياتهما الخاصة، وهما من البشرة البيضاء، إذ لم يكونا يعيشان تجربة شخص ذي بشرة ملونة”.

وأضافت: “أشعر أنه كان عرضاً تم إنشاؤه بواسطة شخصين ذهبا إلى برانديز وكتبا عن حياتهما بعد الكلية. وبالنسبة الى المسلسل، على وجه خاص عندما تكون كوميديا مدفوعة بالشخصيات، فأنت تكتب ما تعرفه”.

ورأت أن المسلسل صُنع في عام 1994، في وقت لم يكن يُركّز فيه بعد على التنوع العرقي في الأعمال.