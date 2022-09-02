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ما هو سبب فشل انتقال رونالدو إلى نابولي؟

منذ 9 دقائق
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

موقع kooora
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تحدّث تقرير صحفي إيطالي عن سبب فشل انتقال البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، نجم مانشستر يونايتد، الى صفوف نابولي قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

ووفق صحيفة “Corriere del Mezzogiorno” الإيطالية، المقرّبة من نابولي، فإن مانشستر يونايتد حاول التعاقد مع “فيكتور أوسيمين” من صفوف نابولي مقابل أكثر من 80 مليون يورو مع إعارة رونالدو لمدة موسم.

وكان نابولي الوجهة المحتملة للبرتغالي، لا سيما أنّ الفريق يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا، وهو الهدف الذي كان يطمح له رونالدو.

في السياق، أضافت الصحيفة: “أراد مانشستر يونايتد تقسيم راتب رونالدو بالتساوي مع نابولي، مع عدم تقديم أموال أكثر من 80 مليون يورو لضم فكيتور أوسيمين، لكن لم تتم الأمور”.

وأشار التقرير إلى أن نابولي لم يجرِ محادثات مباشرة مع إدارة مانشستر يونايتد بشأن كريستيانو رونالدو، “بل كانت المفاوضات مع وكيله خورخي مينديز”.

وكان “كريستيانو جيونتولي”، المدير الرياضي لنابولي، قد صرّح في وقت سابق: “لدينا علاقة جيدة للغاية مع خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو، لكن لم يكن هناك أي شيء ملموس بين نابولي واللاعب”.

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