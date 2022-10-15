ما هو سبب قلق ميسي قبل مونديال قطر؟

عبّر “ليونيل ميسي”، قائد منتخب الأرجنتين، عن قلقه بشأن الإصابات التي تعرّض لها زميلاه “باولو ديبالا” و”أنخيل دي ماريا”، قبل أسابيع معدودة على انطلاق بطولة كأس العالم “قطر 2022”.

ميسي نفسه عانى من إصابة طفيفة مؤخرا، أبعدته عن آخر مباراتين لفريقه باريس سان جيرمان، لكن يبدو أنه بات جاهزًا للمشاركة في الكلاسيكو ضد مارسيليا، بعد تعافيه من مشكلة في الساق.

وخلال تصريحات لقناة “DirectTV Sports”، قال ميسي: “أتمنى أن يتعافى دي ماريا وديبالا، ومازال لديهما وقت لذلك”، آملًا “وصول كافة اللاعبين للمونديال بحالة جيدة وقال: “الخوف من الإصابة موجود، لكن الأفضل أن تلعب بشكل طبيعي”.

وأشار صاحب الـ35 عامًا إلى اختلاف أجواء النسخة المقبلة من كأس العالم، نظرًا لإقامتها نهاية العام، مضيفًا “هناك بعض الأمور التي قد تحدث وتمنع بعض اللاعبين من المشاركة بها”.

ويوجد منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة برفقة السعودية، المكسيك وبولندا.