ما هو سر المرأة الغامضة التي ترافق جوني ديب

ظهر النجم العالمي جوني ديب، الاثنين، برفقة امرأة غامضة ذات شعر أحمر عندما وصل إلى أرينا سانتا جوليانا، وبمجرد انتشار الخبر أعتقد كثيرين أن “ديب” دخل في علاقة جديدة بعد انتهاء الدعاوى القضائية بينه وبين زوجته السابقة آمبر هيرد، لكن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كشف أن الفتاة التي كنت برفقة جوني، هي مدرسة للغة الفرنسية تساعده على إتقان اللغة من أجل فيلم قادم يستعد له.

وأثيرت الشائعات حول الممثل البالغ من العمر 59 عامًا، عندما شوهد مع المرأة في إيطاليا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن TMZ ذكرت، أيضًا، أن بينهما علاقة احترافية عملية بحتة.

وحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل”، فإن ديب فاز مؤخرًا بقضية تشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، ذات الـ 36 عامًا، ظهر عند وصوله روما، بابتسامة وبدا عصريًا كما كان دائمًا، وارتدى قميص أبيض وبنطلون جينز أزرق وقبعة بنية اللون.

في هذه الأثناء كانت برفقته المرأة الغامضة التي كانت ترتدى شورت جينز وقميص أخضر، وتمسك النجم بأسلوبه المعتاد واكسسواراته مع عدد كبير من العقود والخواتم والأساور في هذا الظهور المميز، واستكمل مظهره بزوج من الأحذية السوداء، وحجب عينيه من الشمس بنظارات شمسية أفياتور بعدسة زرقاء.

ويتواجد جوني في إيطاليا لحضور مهرجان أومبريا للجاز، كضيف خاص مع عازف الجيتار جيف بيك، يأتي هذا بعدما طرح الممثل والمغنى العالمي جوني ديب، ألبومه الجديد 18، الذى يشاركه فيه الغناء عازف الجيتار جيف بيك، واحتوى الألبوم الجديد الذى قدمه الثنائي على 13 أغنية.

واحتوى الألبوم الجديد على أغنيتان من إبداع “ديب” اللتان استوحاهما من محاكمته ضد طليقته الممثلة العالمية آمبر هيرد والتي فاز بها، وحازت الأغنيتان على زواج إعلامي كبير بسبب احتوائهما على رسائل واضحة من ديب ضد هيرد.

وطرحت أغنية منهما تحت اسم “Sad Motherf-in’ Parade”، والتي احتوت على رسالة واضحة من ديب حيث وصف هيرد بالكلب، وقال في كلمات الأغنية”If I had a dime, it wouldn’t reach your hand…You’re sitting there like a dog with a seven-year itch…And I think you’ve said enough for one motherf-ing night”، أو “إذا كان لدى عشرة سنتات، فلن تصل إلى يدك، أنتي تجلس هناك مثل كلب يعانى من حكة لمدة سبع سنوات”.

أما اغنيته الثانية فحملت اسم “This is a Song for Miss Hedy Lamarr”، والتي احتوت على رسالة واضحة أيضا من ديب لـ هيرد حيث قال لها ” هذه أغنية للآنسة هيدى لامار، التي تم محوها من قبل نفس العالم الذى جعلها نجمة” أو This is a song for Miss Hedy Lamarr, erased by the same world that made her a star”.