السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022 |
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ما هو سر حصول هاني شاكر على جنسية أخرى؟

منذ ساعة واحدة
هاني شاكر

هاني شاكر

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أكد الفنان هاني شاكر، في أول ظهور له بعد تقديم استقالته من منصب نقيب الموسيقيين، علي إنه زار الأردن مؤخرا من أجل استلام جواز سفره من الدومنيكان.

وأعرب شاكر عن سعادته باستقبال الجمهور الأردني له خلال زيارته الأخيرة للبلاد، وأكد أنه شعر بالحب والتقدير.

وتابع هاني شاكر خلال استضافته في برنامج “et بالعربي”: “حصولي على جواز سفر الدومنيكان خطوة مهمة، رغم كل ما قيل عبر السوشيال ميديا، فقد تم فهم الأمر بشكل خاطئ من قبل البعض، إلا أن هذا حال السوشيال ميديا كله بيفتي”، في إشارة إلى ما أثير حول حصوله على جواز سفر الدومنيكان بغرض إخفاء أمواله.

وأوضح هاني شاكر :”الحصول على جواز سفر دولة الدومينيكان يتيح لي فرصة وسهولة التنقل والسفر لأكثر من ١٤٠ دولة دون الحاجة إلى تأشيرة، وذلك ما احتاجه على المستوى العملي والشخصي، وخاصة أن هذا الجواز لا يشترط الإقامة خارج مصر أو الاستغناء عن الباسبور المصري الذي اعتز به كثيرا وأفتخر بأني أحمل الجنسية المصرية”.

ولفت هاني شاكر إلى أنه لم يطلب منه التخلي عن جنسيته المصرية مقابل جواز السفر الدومينيكان.

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