ما هو شرط باريس سان جرمان للإبقاء على ميسي؟

حدّد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي شرطًا للإبقاء على نجمه الأرجنتيني “ليونيل ميسي” بعد نهاية الموسم الحالي.

وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد يمتد لموسمين وينتهي في 2023، بعد رحيله عن برشلونة الإسباني، وهو نفس الأمر الذي حدث مع غريمه “سيرجيو راموس” قائد ريال مدريد السابق.

في هذا السياق، أكّدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية في تقرير لها أن لويس كامبوس، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، يحرص على تجديد عقدَي ميسي وراموس خلال الفترة المُقبلة، بعد المستوى المميز الذي قدمه الثنائي.

وأوضحت الصحيفة أن كامبوس وضع شرطًا وحيدا للتجديد للثنائي، وهو عدم انخفاض مستواهما والاستمرار على نفس النهج حتى نهاية الموسم الجاري.

ويشهد شهر كانون الثاني المُقبل دخول ميسي وراموس الفترة الحرة، وهي التي يحق لهما فيها التوقيع أو التفاوض مع أي نادٍ آخر، قبل الانتقال إلى صفوفه بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشارك ميسي مع العملاق الباريسي حتى الآن في 43 مباراة بجميع المسابقات، سجّل خلالها 15 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة، بينما ظهر راموس في 22 لقاء سجل خلالها 3 أهداف.

ويطمح النادي الباريسي الى حصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي، خلال الموسم الجديد، ويعقد آمالًا كبيرة على الثنائي المخضرم في تحقيق ذلك.