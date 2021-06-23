ما هو قرار ميسي النهائي حول مستقبله مع نادي برشلونة؟

قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الاستمرار مع فريق برشلونة لمدة موسمين آخرين، حتى عام 2023، مع الراتب السنوي نفسه، وذلك بحسب ما أفاد به برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني الشهير.

وأثار مستقبل ليونيل ميسي مع نادي برشلونة، خلال الساعات القليلة الماضية من صباح اليوم الأربعاء، الجدل الواسع، بعدما تناقضت التقارير الصحفية فيما بينها، بشأن حقيقة توقيعه، العقود الجديدة.

وأوضح البرنامج أن ميسي اتفق مع رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، على تفاصيل العقد الجديد، والفريق الكتالوني بحاجة ماسة إلى توفير سيولة مادية من أجل عقد الأرجنتيني، ما يعني أنه لن يعقد أي صفقات جديدة هذا الصيف.

في المقابل، أكدت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، أن ليونيل ميسي لم يتوصل إلى أي اتفاق، حيث يركز على مشوار المنتخب الأرجنتيني في مسابقة “كوبا أمريكا”، نافية إعلان برشلونة، تجديد العقد، رسميا، مساء غد الخميس، بالتزامن مع عيد ميلاد ميسي الـ34، وقبل أسبوع من انتهاء عقده رسميا.

يذكر أن ليونيل ميسي الذي بدأ مسيرته مع الفريق الأول في برشلونة، عام 2004، وفجر مفاجأة من العيار الثقيل، عندما طلب من إدارة النادي السماح له بالرحيل مجانا من خلال تفعيل بند في عقده يسمح له بذلك.

ولكن الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، رفض طلبه بسبب انتهاء مدة ذلك الشرط وأصر على دفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 700 مليون يورو (824 مليون دولار) للسماح له بالرحيل، ما جعل الأرجنتيني يضطر للبقاء، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.