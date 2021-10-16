ما هي آخر تطورات حالة وائل كفوري الصحية بعد نقله إلى المستشفى؟

كشفت مصادر مقربة من الفنان اللبناني، وائل كفوري، عن آخر مستجدات حالته الصحية، بعد نقله إلى المستشفى إثر تعرضه لحادث أليم، أمس الجمعة، في مدينة جبيل اللبنانية.

وذكرت المصادر في تصريحات لبرنامج “إي تي بالعربي” أن كفوري سيظل تحت الملاحظة الطبية حتى يوم غد الأحد، وذلك خوفا من حدوث نزيف مفاجئ، بينما يسمح لأصدقائه المقربين بزيارته في المستشفى لمدة دقائق.

وعن الأضرار التي تعرض لها وائل كفوري إثر الحادث المروع، أكد مصدر مقرب منه أنه يعاني من آلام في كافة أنحاء جسده بسبب تعرضه المباشر للمخدات الهوائية في سيارته، لكنه ليس بحاجة للخضوع لأي عملية عاجلة.

وشدد المصدر أن العناية الإلهية أنقذت وائل كفوري، بعد أن سقطت سيارته في حفرة تسببت في التفافها 4 مرات، نافيا أن يكون اصطدم بأي سيارة أخرى.

وبشأن الحالة المعنوية لوائل كفوري بعد الحادث، ذكرت مصادر مقربة منه لبرنامج “إي تي بالعربي” أنه يخبر المحيطين به أن الواقعة لم تؤثر عليه، كما حرص على ممازحة أصدقائه وكذلك الممرضات اللاتي يعتنين به في المستشفى.

وتعرض وائل كفوري لحادث بسيارته على أوتوستراد جبيل، وكان برفقته صديقته، ونقلته عناصر الصليب الأحمر اللبناني وعناصر الدفاع المدني إلى مستشفى المعونات.

وحرص العديد من الفنانين، أصدقاء وائل كفوري، على الدعاء له بالشفاء العاجل بعد الحادث، وحرصوا على الاطمئنان على صحته، من أبرزهم الفنانة اللبنانية، إليسا.

وغردت إليسا عبر حسابها على موقع “تويتر” لصديقها وائل كفوري: “سلامة قلبك وائل، ما تشوف شر”.

وكان وائل كفوري أعلن مؤخرا عن استعداده لإحياء حفل غنائي مع مواطنته، الفنانة هيفاء وهبي، في أحد فنادق دبي، يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

سلامة قلبك وائل، ما تشوف شر🙏🙏@waelkfoury — Elissa (@elissakh) October 15, 2021