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ما هي أحلام مبابي في الموسم الكروي القادم؟

منذ 32 دقيقة
كيليان مبابي

كيليان مبابي

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كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي عن أبرز أحلامه في الموسم الكروي القادم بعدما جدد عقده مع باريس سان جرمان حتى عام 2025.

وقال نجم سان جرمان في مقابلة مع قناة BFMTV الفرنسية: “الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وتصدر هدافي النادي على الإطلاق، يأتيان في مقدمة أهدافي للموسم القادم”.

وأضاف مبابي: “لدينا القدرات التي تمكننا من الفوز بدوري الأبطال، ونريد إحراز اللقب”.

وفيما يتعلق بالمنافسة مع إدينسون كافاني على لقب هداف سان جرمان، قال مبابي: “من الرائع أن تكون هدافا تاريخيا للفريق. إذا واصلت تقديم المباريات بذات مستواي فلا أعتقد أني سأفشل في تحقيق ذلك”.

وتابع: “في الموسم الماضي لم يكن سان جرمان من الفرق المخيفة للمنافسين، ولكننا سنعمل على أن نكون كذلك في الموسم القادم”.

ورغم اهتمام ريال مدريد الكبير بالتعاقد معه، مدد مبابي عقده مع سان جرمان، ليبقى اللاعب البالغ عمره 23 عاما حتى 2025، مقابل أجر أسبوعي يبلغ 650 ألف إسترليني أسبوعيا، ما يجعله اللاعب الأعلى أجرا في العالم.

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