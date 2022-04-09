ما هي الأطعمة التي يمكن تناولها حتى بعد انتهاء الصلاحية؟

إنّ أول خطوة يقوم بها المتسوّق في السوبرماركت والمحال التجارية، هي تفقّد تاريخ الصلاحية للتأكد أنّ الاطعمة واللوازم التي سيشتريها هي صالحة للأكل. اذ يمكن أن تسبب الأغراض ذات الصلاحية المنتهية مشاكل وأعراضا صحية قد تكون عواقبها خطرة.

في هذا الاطار، أجرت المجلة العلمية الفرنسية ”futura-sciences“ مقابلة مع بياتريس دي رينال، أخصائية تغذية، لتتحدث عن المزيد بما يخص سلامة الغذاء.

تقول رينال، إنه في فرنسا، مثلا، تقدّر وزارة الزراعة أنه يتم كل سنة التخلص من أكثر من مليون طن من الأطعمة التي لا تزال صالحة للأكل. يمكن تجنب جزء من هذا التبذير والتبديد والإسراف إذا عرفنا كيف نميّز الأطعمة المنتهية الصلاحية التي لا يزال بالإمكان تناولها دون المخاطرة بصحتنا.

وتضيف أنه بشكل عام يمكن بسهولة تناول الأطعمة الجافة بعد – وأحيانًا حتى بعد فترة طويلة – تاريخ انتهاء صلاحيتها الموضح على عبواتها، لا سيما أن التاريخ الذي يظهر بعد التاريخ المذكور ”يفضَّل الاستعمال قبل …“ ينطبق على تاريخ الحد الأدنى لديمومة المادة. لأنه لا يوجد شيء يمنع استهلاك المنتج بعد هذا التاريخ، شريطة عدم تلف عبوته، وهذا يعني أن انتفاخ العبوة – حتى قبل تاريخ انتهاء الصلاحية – يمكن أن يكون علامة على تلوّثٍ جرثومي.

وبحسب خبيرة التغذية، هذه قائمة بأطعمة من الممكن تناولها حتى بعد انقضاء تاريخ فترة الصلاحية المكتوب على العبوة:

العسل والتوابل والمعكرونة والأرز

يمكن تخزين الأطعمة المعلبة، خاصة الجافة لفترة طويلة.

العسل، تمامًا مثل السكر، يمكن تخزينه إلى ما لا نهاية ad vitam aeternam. فهو غذاء مستقر للغاية. حتى لو خضع لبعض التحولات – سائل / صلب أو العكس – يظل قابلا للاستهلاك دون مخاطر.

وكذلك الحال بالنسبة للتوابل، ففي أسوأ الأحوال تضيع نكهتها.

يمكن تخزين المعلبات أو المنتجات مثل المعكرونة أو الأرز لعدة سنوات بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها دون أي مشكلة. ذلك إذا كانت ظروف تخزينها جيدة: عدم وجود رطوبة، عدم وجود صدأ أو انتفاخ في العبوة، إلخ.

الشيء نفسه بالنسبة للمنتجات المجففة بالتجميد، مثل شوربة الأكياس والبسكويت الجاف.

الشوكولاتة والأطعمة المجمدة والزبادي

يمكن أيضًا استهلاك الشوكولاتة لمدة تصل إلى عامين بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها، خاصة أنواع الشوكولاتة المصنوعة يدويًا والتي تحتوي على القليل من الدهون المضافة، عندما تبدأ طبقة بيضاء في الاستقرار على سطحها تبدأ الشوكولاتة في فقدان طعمها، وهذا لا يعني بالضرورة أن فيها خطرًا صحيًا.

يمكن استهلاك المنتجات المجمّدة – شريطة عدم كسر سلسلة التبريد – بعد أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها. الخطر الوحيد أن تفقد صفات طعمها.

أنواع الزبادي (مثل اللبن الرائب) بشكل عام يمكن استهلاكها دون خطر لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع بعد التاريخ الموضح على العبوة، دائما على افتراض أنها محفوظة في مكان بارد نسبيًا.

والحليب المعقم، لقد تم تعقيمه وبالتالي يمكن شربه لمدة تصل إلى شهرين بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، ربما يكون قد فقد الفيتامينات والمعادن واكتسب القليل من الحموضة.

وفي ما يخص البيض، طالما أن قشرته غير تالفة – ولم يتم غسلها، لأن العملية تجعل القشرة مسامية – يمكن تناوله حتى بعد مرور 4 أسابيع على تاريخ انتهاء صلاحيته، لكن لا بد من التأكد من عدم حدوث عدوى بكتيرية، وللتحقق من ذلك ضع البيضة في ماء بارد، فإذا سقطت في القاع فهي لا تزال صالحة للاستهلاك.