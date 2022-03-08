ما هي الجمل التي تحب النساء سماعها من الرجال

من المعروف ان هناك بعض الكلمات والمعاني، لها أهمية عند بعض الأشحاص، وخصوصاً اذا كانت إمرأة فهي في طبعها رقيقة وحنونة تحب الكلمات القريبة اليها والى قلبها، ولكن يظن الرجل ان المرأة دائماً ما تحتاج الى كلمة واحدة لسماعها وهي ” احبك”، في الحقيقة ان هناك بعض الكلمات التى تغمر المرأه بالسعاده عند سماعها من قبل الرجل التى تحبه لنتعرف عليها:

تبدين نحيفة

كل سيدة تشعر بالسعادة عند سماعها هذة الكلمة من الرجل الذى تحبه ، فهى ترى به أنه يراها نحيفة ورشيقة وجسمها متكامل ومتناسق ولا تحتاج أن تقوم بحمية غذائية لتصبح أنحف لكى تعجبه فهذة الكلمة تكفى لترفع معنوياتها إلى السماء .

أخبريني كيف مر يومك

كلمة بسيطة ولكن معناها كبير لدى كل امرأه ، فهى توحى لها بأن الرجل يهتم بها وبيومها وبتفاصيله الصغيرة التى لا يهتم بها أحد ، فمن المعروف ان المرأه تحديدًا تهتم للتفاصيل أكثر من الرجل فى كل شيء .

تبدين مذهلة

أم بالنسبة لهذة الكلمة فهى من أكثر الكلمات التى تكون السبب فى سعادة المرأه ، فحين سماعها من حبيبها تشعر بأنها مميزة وجميلة في عينه دائماً دون أن تبذل جهد .

أنت ذكية

تعبيرك عن مدى إعجابك بذكائها أمر في غاية الأهمية لديها أيضاً. فإذا شعرت بتقديرك لرجاحة عقلها ووعيها ستتملكها السعادة والسرور وستغرق بحبك.

أنا فخور بك

عندما يسمع اذ شخص هذة الكلمة يشعر بالسعادة والثقة والفخر بنفسة خصوصًا المرأه ، فحين تعرب عن مدى فخرك وإعجابك بنجاح زوجتك، فذلك يدل على مدى تقديرك لها وبالتالي حبك ودعمك، وهذا سيزيدها حباً وسعادة. فهي تعشق سماع ذلك منك.

أنت زوجة وشريكة رائعة

كلما عبرت لزوجتك عن مدى إعجابك بها كزوجة وأم وربة منزل وسيدة مجتمع ستزداد تألقاً بكل تأكيد، وستزداد حباً وتعلقاً بك أيضاً.