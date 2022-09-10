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ما هي العلاقة بين رائحة الخيار في المنزل والأفاعي السامة ؟

منذ ساعة واحدة
خيار

خيار

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على الرغم من أن شم الروائح في بعض الأحيان قد يكون تجربة غير سارة، فإنه قد يكون سببا في إنقاذ حياتك، كأن تشم رائحة طعام يحترق لتتمكن من إنقاذ الموقف قبل اندلاع حريق، ومن بين المواقف التي قد تسعفك فيها حاسة الشم، إذا شممت رائحة خيار في المنزل.

وذكر موقع “بوبي بونز”، أنه في حال شممت رائحة الخيار في المنزل، في الوقت الذي لا يقوم فيه أحد بطبخه أو أكله، فهذا قد يعني أن هناك أفعى سامة في منزلك.

وأوضح الموقع أنه “قد يكون هناك حيوان قاتل يزحف بمنزلك”، كالأفاعي الجرسية السامة، على سبيل المثال، في حال انتشرت رائحة الخيار.

ويعود السبب وراء هذه الرائحة، إلى الغدد الموجودة في قاعدة ذيل الثعبان، ومن الممكن أن تشتد الرائحة إذا اختلطت مع فضلاته.

وعندما يخاف الثعبان، يطلق الرائحة الشبيهة بالخيار، كآلية دفاع. ويمكن أن تحتوي أوكار الأفاعي السامة أيضا على تلك الرائحة.

وشدد الموقع على أهمية الاتصال بخبراء التعامل مع الحيوانات والزواحف لتخليصك منها، في حال تأكدت من وجودها في المنزل، وعدم الاقتراب منها بنفسك.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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