ما هي المنتخبات التي لحقت بقطر إلى ربع نهائي كأس العرب؟

تمكنت منتخبات الجزائر والمغرب ومصر، من اللحاق بالمنتخب القطري إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم.

حيث فاز منتخب الجزائر على لبنان 2-صفر ومنتخب مصر على السودان بخماسية نظيفة ومنتخب المغرب على الأردن برباعية نظيفة دعمها تعادل السعودية مع فلسطين بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثانية.

وتأهل المنتخب الجزائري إلى ربع النهائي بفوزه بثنائية نظيفة على لبنان، في مباراة شهدت ركلة جزاء وبطاقتين حمراوين.

وبهذا الفوز رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى ست نقاط، وحسم تأهله بالخدمة التي أسدتها له مصر بفوزها على السودان، لتودّع الأخيرة البطولة رفقة لبنان.

ورفع “الفراعنة” رصيدهم إلى ست نقاط وتصدروا مجموعتهم، قبل أن يواجهوا الجزائر الأسبوع المقبل في مباراة لحسم الصدارة.

وفي المجموعة الثالثة، تناوب على تسجيل أهداف “أسود الأطلس” كل من يحيى جبران (4)، لاعب الأهلي المصري بدر بانون (25)، محمد الشيبي (45+3)، ولاعب العين الإماراتي سفيان رحيمي (88 من ركلة جزاء).

وبهذا الفوز، رفع المنتخب المغربي رصيده إلى ست نقاط من فوزين متتاليين بعد الأول على فلسطين بالنتيجة عينها، وتصدر المجموعة الثالثة، فيما بقي الأردن ثانياً مع ثلاث نقاط.

وحسم المغرب تأهله رسمياً في وقت لاحق، مع إخفاق السعودية بتحقيق الفوز على فلسطين وتعادلها معها 1-1.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الأردن على السعودية 1-صفر، فيما اكتسح المغرب فلسطين 4-صفر.

وفي الجولة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل، يواجه المغرب السعودية، فيما يقابل الأردن منتخب فلسطين.

وأبقى المنتخب السعودي على حظوظه الضئيلة في التأهل للدور ربع النهائي بعدما تعادل مع نظيره الفلسطيني على استاد المدينة التعليمية.

وبهذه النتيجة أودع كل منتخب أول نقطة في رصيده، بينما حافظ المغرب على صدارة المجموعة.