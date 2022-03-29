ما هي الوصية الاخيرة لأحمد حلاوة قبل وفاته بأيام

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور عزاء الفنان أحمد حلاوة، الذي أقيم بمسجد الشركة بـ”صلاح سالم”، وحضر العزاء كل من الفنان محمد رياض وأحمد بدير وأشرف زكي ومنير مكرم وأحمد فتحي وغيرهم.

وكشف الفنان رشوان توفيق، عن وصية الراحل أحمد حلاوة، وذلك خلال حضوره للعزاء وقال: “دايماً كان بيقول لأبناءه متتفرقوش أبداً”، ونشرت هبة حلاوة ابنة الفنان الراحل أحمد حلاوة، تدوينة عبر حسابها علي فيس بوك، ترثي فيه والدها بأبيات من الشعر.

وقالت هبة حلاوة: “تحت التراب نزلت معاك روحي وبقيت سراب ضهري انحنى مبقتش أنا والساعة بعدك بتعدي في سنة والليل سكونه صبح عذاب تحت التراب مع الحبايب كلهم أجر وثواب طيفك هنا بيضمنا شق السحاب مفيش غياب”.

وكان توفي الفنان القدير أحمد حلاوة بسبب مضاعفات فيروس كورونا، يمتلك الفنان أحمد حلاوة تاريخاً فنياً مشرفاً بعدما ترك مجال الهندسة من أجل الفن، كما أنه مخرج مسرحي وأستاذ في فن التمثيل خرج من تحت عباءته الكثير من النجوم، وشارك في أعمال عديدة مثل دموع في عيون وقحة ورأفت الهجان.

وكانت آخر أعماله حكاية “90 يوم” ضمن حكايات مسلسل “ورا كل باب”، وإبدع في سباق دراما رمضان الماضي بدوره فى مسلسل “الاختيار 2” مع صديقه الراحل هادي الجيار.