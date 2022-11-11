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ما هي تشكيلة المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم؟

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اختار “ليونيل سكالوني”، مدرّب الأرجنتين 26 لاعبًا لخوض منافسات كأس العالم لكرة القدم في قطر، في الفترة من 20 تشرين الثاني الجاري حتى 18 كانون الأول.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

* حراس المرمى: إميليانو مارتينيز (أستون فيلا) فرانكو أرماني (ريفر بليت) خيرونيمو رولي (فياريال).

* مدافعون: جونزالو مونتييل (إشبيلية) ناويل مولينا (أتليتيكو مدريد) خيرمان بيتسيلا (ريال بيتيس) كريستيان روميرو (توتنهام هوتسبير) نيكولاس أوتامندي (بنفيكا) ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد) خوان فويث (فياريال) نيكولاس تاليافيكو (أولمبيك ليون) ماركوس أكونيا (إشبيلية).

* لاعبو الوسط: لياندرو بريديس (يوفنتوس) جيدو رودريجيز (ريال بيتيس) إنزو فرنانديز (بنفيكا) رودريجو دي بول (أتليتيكو مدريد) إزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن) أليخاندرو جوميز (إشبيلية) أليكسيس ماك أليستير (برايتون).

* مهاجمون: باولو ديبالا (روما) ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) أنخيل دي ماريا (يوفنتوس) نيكولاس جونزاليس (فيورنتينا) خواكين كوريا (إنتر ميلان) لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي).

    المصدر :
  • رويترز

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