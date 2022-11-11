مبابي: أنا الأفضل في العالم

يعتبر “كيليان مبابي”، مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، نفسه أفضل لاعب في العالم.

وأجرى مبابي حوارًا مع شبكة “سبورتس إلستراتد”، تصدّره سؤال: من أفضل لاعب في العالم؟ ليرد اللاعب الفرنسي: “أنا”.

وتطرق لكواليس تجديد عقده مع باريس، وتعطل انتقاله إلى ريال مدريد في اللحظات الأخيرة، قائلا: “صفحة الإنجازات في باريس بيضاء تماما.. إنها فرصة ثمينة تجعلك تفكّر بشكل مختلف”.

وأضاف: “بالطبع كان الذهاب إلى ريال مدريد أسهل، لكن كان لدي طموح مختلف.. أنا فرنسي، ابن باريس، والنجاح في باريس سيكون مميزًا واستثنائيا، يدوّن اسمي في تاريخ بلدي مدى الحياة.. يمكنك البقاء هنا لتكون ناجحًا”.

وواصل: “بالنسبة لنا، إنها رسالة كبيرة.. لأنه عندما أعلنت أنني سأبقى، تغيّرت الكثير من الأشياء في عقلية الناس بفرنسا، وبدأوا يقولون: نعم، لسنا بحاجة إلى مغادرة البلد.لقد اتصل بي رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، وقال لي (أعلم أنك تريد المغادرة، أريد أن أخبرك أنك مهم أيضًا في فرنسا، لا أريدك أن ترحل، لديك فرصة لكتابة التاريخ هنا.. الجميع يحبك)، وأجبته أنني استمتعت بكلامه.. كانت لحظة جنونية، فالرئيس يتصل بك ويريدك أن تبقى”.