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مبابي كلمة السر.. ليفربول يحدد بديل محمد صلاح

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2023 3:35 مساءً
محمد صلاح ومبابي

محمد صلاح ومبابي

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يبدو أن نادي الاتحاد السعودي لن يستسلم بشأن التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

شهدت الأيام القليلة الماضية مفاوضات صعبة بين نادي الاتحاد وملاك نادي ليفربول بشأن التعاقد مع محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي، وسط رفض صريح ومعلن من المدرب الألماني يورغن كلوب، خاصة أن باب القيد تم إغلاقه في إنجلترا، ولم يتعاقد الريدز مع بديل قوي للنجم المصري.

ونقل الإعلامي التركي إكرم كونور، تصريحات من مصادر مقربة للنجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، عن إمكانية انتقال المهاجم الدولي إلى صفوف ليفربول الإنجليزي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في يونيو 2024، ورفضه التجديد يجعله هدفًا أمام ليفربول للتوقيع معه مجانًا في يناير المقبل.

إصرار الاتحاد على التعاقد مع محمد صلاح، وعرض مبلغ مالي ضخم يقدر بـ 237 مليون يورو، وفقًا لآخر التقارير الإنجليزية، قد يجعل إدارة ليفربول توافق على رحيل النجم المصري، حال التوصل لاتفاق مع مبابي على ارتداء قميص الريدز في الموسم المقبل.

وكشفت “ليكيب” أن ليفربول سيعمل على التعاقد مع مبابي في يناير القادم، من أجل تعويض رحيل محمد صلاح المحتمل خلال الفترة المقبلة.

ويأتي تعاقد ليفربول المحتمل مع مبابي بفضل أموال الاتحاد التي سيتم دفعها مقابل الظفر بخدمات محمد صلاح، وهو ما يتسبب في صدمة عنيفة لنادي ريال مدريد الإسباني، والذي لطالما ارتبط اسمه بالحصول على الفتى الذهبي الفرنسي.

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