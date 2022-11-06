مبابي يتعرض لإصابة خلال مباراة سان جيرمان ولوريان

كشفت شبكة “RMC” تطورات إصابة كيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي، بعد خروجه في مباراة باريس سان جيرمان ولوريان في الدوري الفرنسي،الأحد.

وقرر كريستوف غالتييه، مدرب باريس سان جيرمان، إخراج مبابي والاعتماد على بابلو سارابيا في الدقيقة 85.

وبحسب “RMC” فإن مبابي بدا وكأنه يشكو من إصابة. لكن مدربه كريستوف غالتييه أعطى أخبارا مطمئنة.

وأوضحت أنه لا يوجد شيء خطير، وأنه تم استبداله لأنه بذل جهدا كبيرا وكان من الأفضل خروجه.

ويعاني المنتخب الفرنسي، بطل كأس العالم 2018، من إصابات عديدة في مونديال 2022؛ حيث سيغيب عنه بول بوغبا ونغولو كانتي، في حين يعاني كريم بنزيما لاعب ريال مدريد بسبب عدم الراحة كما أوضح مدربه كارلو أنشيلوتي.

ولن يتواجد بنزيما في مباراة ريال مدريد أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني، غدا الإثنين.

وسيلعب باريس سان جيرمان مع أوكسير، يوم الأحد 13 نوفمبر، قبل أن ينضم اللاعبون إلى منتخبات بلادهم استعدادا لكأس العالم في قطر.

فوز مهم

وواصل باريس سان جيرمان نتائجه المميزة في الدوري الفرنسي بعدما تغلب 2/1 على مضيفه لوريان، اليوم الأحد، في الجولة الـ14 من المسابقة.

وافتتح النجم البرازيلي نيمار التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة التاسعة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من هوغو إيكيتيكي، بعد خطأ فادح من يفون مفوغو حارس لوريان.

وتعادل تيريم موفي للوريان في الدقيقة 53 بتسديدة قوية من داخل المنطقة.

وخطف دانيلو بيريرا هدف الفوز لباريس سان جيرمان في الدقيقة 81 من ضربة رأس بمساعدة نيمار.

ورفع الفوز رصيد باريس سان جيرمان إلى 38 نقطة من 14 مباراة، ويتقدم بـ5 نقاط عن لانس الثاني.

وحقق باريس سان جيرمان الفوز الـ12، وتعادل مرتين، ولم يخسر.