مبابي يجبر ريال مدريد علي بيع أبرز نجومه

ضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان لا زال هدفا لريال مدريد، مع احتمالية مغادرة مبابي لنادي العاصمة الفرنسية هذا الصيف.

وازدادت الأمور اشتعالا بين مبابي وإدارة النادي الباريسي، خاصة مع حرب التصريحات المتبادلة بين الطرفين في الأيام الماضية.

ووضع النادي الفرنسي مبلغ 200 مليون يورو للموافقة علي رحيل كيليان مبابي إلي أي نادي أخر في الصيف الحالي.

ريال مدريد يعرض لاعبه للبيع بسبب مبابي

تحدثت صحيفة فوتبول إسبانيا، أن النادي الملكي لا يمانع في رحيل بعض لاعبيه خارج الفريق من أجل جلب الفرنسي كيليان مبابي لصفوفه.

وأشارت تقارير مقربة من ريال مدريد، أنه لا يمانع في رحيل كل من الفرنسي أوريلين تشواميني أو الاوروجواياني فيدريكو فالفيردي، خارج أسوار النادي لتوفير بعض السيولة من أجل شراء المدة المتبقية من عقد مبابي مع باريس سان جيرمان.

وتشترط إدارة النادي الملكي الحصول على 85 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل أي من اللاعبين في الميركاتو الصيفي الحالي.

يذكر أن اسم فالفيردي ارتبط كثيرا بالانتقال إلي ليفربول، بينما يسعي كل من أرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين إلي جلب تشواميني.