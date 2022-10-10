مبابي يحرج مدرب باريس سان جيرمان

أبدى كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، ضيقه بعد التعادل السلبي أمام ريمس، مساء السبت، بالجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

ونشر مبابي، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” صورة له من المباراة، وكتب عليها: “رأس حربة في مباراة سلبية، أراكم يوم الثلاثاء”.

وفسرت وسائل الإعلام الفرنسية هذا المنشور بأن كيليان ما يزال غاضبا من توظيفه في مركز رأس الحربة الصريح، وعدم تمتعه بنفس حرية الحركة في الملعب على غرار دوره في منتخب فرنسا.

من جانبها، أكد راديو “مونت كارلو” أن كيليان يشعر بالإحباط من توظيفه في هذا المركز، بينما لم يستغل المدرب كريستوف جالتيه، المهاجم الجديد هوجو إيكيتيكي، الوافد من ريمس مطلع الموسم الجاري.

ولفتت أيضا إلى أن مبابي يلعب ويقبل قرارات مدربه، رغم أنها لا تناسبه بوضوح.

وقدم كيليان، أداء سلبيا للغاية أمام ريمس، في الوقت الذي صرح فيه جالتيه عقب اللقاء بأن “مبابي كان أشبه باليتيم داخل الملعب من دون ميسي، ونيمار”.