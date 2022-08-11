الخميس 13 محرم 1444 ﻫ - 11 أغسطس 2022 |
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مبابي يحصد جائزة جديدة

منذ 40 دقيقة
كيليان مبابي

كيليان مبابي

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حصد “كيليان مبابي”، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، جائزة جديدة في مسيرته الكروية.

ونشر مبابي عبر خاصية “الستوري” في حسابه الرسمي على “إنستغرام”، صورته مع جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي بالموسم الماضي، المقدمة من شبكة ترانسفير ماركت.

كذلك، فاز كيليان مبابي بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، بحفل رابطة اللاعبين المحترفين.

وتصدّر مبابي، قائمة هدافي الليغ 1، الموسم الماضي برصيد 28 هدفًا، كما كان أفضل صانع أهداف برصيد 19 تمريرة حاسمة.

ومن المتوقع أن يعود المهاجم الدولي، البالغ 23 عامًا إلى صفوف سان جيرمان خلال مواجهة مونبلييه، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية، بعدما غاب عن بداية الموسم بسبب الإصابة.

وغاب مبابي عن مباراة نانت في كأس السوبر بسبب الإيقاف، ثم مواجهة كليرمون فوت في الجولة الأولى بسبب آلام عضلية.

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