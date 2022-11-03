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مبابي يحطم الرقم القياسي لميسي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين
ميسي ومبابي

ميسي ومبابي

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تمكن مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، من تحطيم الرقم القياسي لزميله في الفريق ليونيل ميسي وفقا لشبكة “أوبتا” المتخصصة بالإحصائيات.

وسجل مبابي هدفا في مباراة الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي.

ليصبح مبابي أصبح أصغر لاعب في تاريخ البطولة يصل إلى 40 هدفا بعمر 23 عاما و 10 أشهر و 13 يوما.

ليحطم بذلك رقم ميسي القياسي، إذ سجل النجم الأرجنتيني 40 هدفا بعمر 24 سنة و 4 أشهر و 8 أيام.

وخسر يوفنتوس أمام مستضيفه باريس بنتيجة (2-1)، بمنافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال، في مباراة شهدت تسجيل مبابي الهدف الأول للفريق الفرنسي.

وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان في أغسطس 2021، قبل ذلك، قضى كامل مسيرته في اللعب بقميص برشلونة، وفاز معه بالدوري الإسباني عشر مرات وفاز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات، يستمر عقد المهاجم الأرجنتيني مع النادي الفرنسي حتى يونيو 2024 مع خيار التمديد لموسم واحد.

فيما يرتدي مبابي قميص باريس سان جيرمان منذ عام 2017، وأصبح بطل فرنسا أربع مرات.

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