مبابي يحطم الرقم القياسي لميسي في دوري أبطال أوروبا

تمكن مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، من تحطيم الرقم القياسي لزميله في الفريق ليونيل ميسي وفقا لشبكة “أوبتا” المتخصصة بالإحصائيات.

وسجل مبابي هدفا في مباراة الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي.

ليصبح مبابي أصبح أصغر لاعب في تاريخ البطولة يصل إلى 40 هدفا بعمر 23 عاما و 10 أشهر و 13 يوما.

ليحطم بذلك رقم ميسي القياسي، إذ سجل النجم الأرجنتيني 40 هدفا بعمر 24 سنة و 4 أشهر و 8 أيام.

