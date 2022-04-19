مبابي يسجل رقما قياسيا مع باريس سان جيرمان

استطاع اللاعب كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، أن يحطم رقما قياسيا بعدما أحرز هدفه السابع مع الفريق الفرنسي في قمة كلاسيكو الدوري الفرنسي أمام مارسيليا.

وبهذا الرقم يكون مبابي، قد وصل إلى نفس عدد الأهداف التي أحرزها أسطورة باريس سان جيرمان السابق زلاتان إبراهيموفيتش في مباريات كلاسيكو الدوري الفرنسي.

وأحرز كيليان مبابي، هدفه السابع من ركلة جزاء خلال مباراة فريقه أمام مارسيليا، في قمة الجولة رقم 32 من الدوري الفرنسي، التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء، أمس الأحد.

وانتهت المباراة بتحقيق فوز صعب بنتيجة (2 – 1) لصالح باريس سان جيرمان.

وبعد مباراة الأمس، أصبح باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 74 نقطة يليه فريق أولمبيك مارسيليا في المركز الثاني برصيد 59 نقطة.

ويطلق اسم “كلاسيكو فرنسا” على مباريات باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، اللذان يمثلان أقوى فرق الدوري الفرنسي.

ويتواصل الغموض حول مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي مع فريقه الباريسي، حيث ظهرت دلالة جديدة على اقتراب كيليان مبابي من مغادرة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والانتقال المحتمل إلى ريال مدريد الإسباني.

وينتهي عقد صاحب الـ23 عاما مع النادي الباريسي في يونيو/ حزيران القادم، مما يتيح له فرصة التوقيع لأي ناد مجانا بعدما رفض تجديد تعاقده.