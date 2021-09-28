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مبادرة إنسانية من رامي عياش.. إليكم التفاصيل

منذ 9 ساعات
رامي عياش
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أطلق الفنان اللبناني ​رامي عياش​ رئيس جمعية “​عيّاش الطفولة​”، مبادرة بعنوان “تحدي التعلّم” عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، والتي تهدف إلى تخفيف الأقساط المدرسية عن بعض العائلات.

وأكد رامي من خلال الفيديو أن جمعيته تتكفل بتعليم 2000 طفل في لبنان بكافة أقطابه.

وكتب رامي على الفيديو: “على عاتقي أتكفّل بتعليم طفل لمدة عام كامل.. تطلق جمعية عياش الطفولة مبادرة تحدي التعلّم، وذلك لتخفيف أعباء الأقساط المدرسية عن بعض العائلات اللبنانية كل شخصية فنية أو اجتماعيّة تقبل التحدّي، تتكفل بتعليم طفل لمدة عام كامل الهدف دائماً هو بناء الإنسان”.

الجدير بالذكر، أن جمعية “عيّاش الطفولة” تأسست عام 2009، وتساهم في تكاليف العام الدراسي لبعض الطلاب وذلك في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر على لبنان.

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