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مبادرة لطيفة من زوجة قوبلت بوحشية... سكب الماء المغلي على ظهرها!

22 - يناير - 2021
آخر تحديث: 22 - يناير - 2021 12:52 مساءً
الزوجة إلى جانب زوجها, وفي صورة أخرى لحظة إعتقاله

الزوجة إلى جانب زوجها, وفي صورة أخرى لحظة إعتقاله

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مبادرة لطيفة من زوجة قوبلت بطريقة وحشية، فقد شهدت تركيا مؤخرا حادثة غريبة من نوعها، حيث صبّ زوج ماء مغليا على ظهر زوجته، بعدما أيقظته، وجلبت له وجبة الإفطار لسريره.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد انتهت مبادرة الزوجة “الرومانسية” رقية البالغة من العمر 23 عاما، التي جلبت طعام الإفطار لسرير زوجها، نهاية مأساوية، بعدما صبّ زوجها علي آي، البالغ من العمر 28 عاما، الماء المغلي على ظهرها.

الزوجة

الزوجة

وتسببت المياه المغلية بإصابة رقية بحروق بليغة في منطقة الظهر، نقلت على إثرها إلى المستشفى.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رقية قولها، إنها أعدّت الإفطار ليتناوله الزوج في سريره كمفاجأة له، إلا أن الأخير شعر بغضب عارم بعدما أيقظته من نومه، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

الزوجة إلى جانب والدتها

الزوجة إلى جانب والدتها

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