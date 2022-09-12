مباراة تشيلسي وليفربول مهدّدة بالتأجيل

أصبحت مباراة تشيلسي وليفربول، المقرر لها، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز، مهددة بالتأجيل.

وكانت مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز توقفت هذا الأسبوع بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، لكن من المقرر أن تعود المنافسات خلال الأسبوع المقبل.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن هناك شكوكًا حول إقامة مباراة تشيلسي ضد ليفربول في موعدها، يوم الأحد المقبل، بسبب أن جنازة الملكة ستقام بعد أقل من 24 ساعة من موعد اللقاء.

وأشارت إلى أن هناك شكوكًا حول إمكانية إقامة كل المباريات التي ستلعب في لندن، لكن تظل موقعة تشيلسي وليفربول الأكثر تهديدا بالتأجيل.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز بـ10 نقاط، بينما يأتي ليفربول في المركز السابع بـ9 نقاط.